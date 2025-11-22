DE
FR

«Un dialogue» sur le commerce
L'accord final de la COP30 ne mentionne pas les énergies fossiles

Le projet final d'accord de la COP30 au Brésil ne mentionne pas explicitement les énergies fossiles, malgré les demandes de nombreux pays. Le texte appelle à tripler les financements pour l'adaptation climatique et prévoit un dialogue sur le commerce mondial.
Publié: 16:07 heures
Partager
Écouter
Des autochtones manifestent dans la Zone bleue de la COP30 à Belém, au Brésil, le 21 novembre 2025.
Photo: keystone-sda.ch
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Le projet final d'accord entre près de 200 pays à la conférence sur le climat de l'ONU au Brésil ne contient pas de mention explicite des énergies fossiles, contrairement aux demandes de nombreux Etats dont les pays européens, selon le texte publié samedi.

A lire aussi
Trente pays s’élèvent contre un accord jugé trop faible à la COP30
Sortie des énergies fossiles
Trente pays s’élèvent contre un accord jugé trop faible à la COP30
La COP30 s’achève sans réelle avancée sur les énergies fossiles
Négociations dans la nuit
La COP30 s’achève sans réelle avancée sur les énergies fossiles

Le texte, qui doit encore être entériné par consensus lors d'une séance de clôture samedi à Belem, appelle à tripler les financements pour l'adaptation climatique des pays en développement sur les dix prochaines années.

Et il prévoit d'instituer un «dialogue» sur le commerce mondial, une première dans les négociations climatiques. La Chine, qui mène la fronde des pays émergents contre les taxes carbone aux frontières, en avait fait sa priorité avec d'autres pays exportateurs.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Avec vidéo
Présenté par
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Un voyage de 48 heures vers l’inconnu
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Présenté par
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Plaisir de la neige
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Présenté par
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Le mannequin Manuela Frey avec la CRS au Guatemala
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
Présenté par
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
Offres all-inclusive
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
Présenté par
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
De l'Arc jurassien au podium des SwissSkills: le parcours d’Asma Jafari
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
«Aujourd’hui, je commencerais bien plus tôt»
Avec vidéo
Présenté par
«Aujourd’hui, je commencerais bien plus tôt»
Rêves financiers dévoilés
L'épargne et les rêves transcendent les générations
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Présenté par
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Prévoyance: comment s’y retrouver?
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Les meilleurs vins pour les néophytes
Présenté par
Les meilleurs vins pour les néophytes
Le bon goût n’a pas besoin d’être cher
Les meilleurs vins pour les néophytes
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Présenté par
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Offres d'abos du Black Friday
Comment s'y retrouver face à cette jungle de rabais
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus