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Nouveau choc en Colombie
Un séisme de magnitude 5,1 fait trembler Bogota

Un séisme de magnitude 5,1 a secoué Bogota et d'autres villes colombiennes mercredi. Bien que sans victimes, des centaines de personnes ont évacué des immeubles, ravivant le souvenir du tremblement de terre meurtrier du 10 août dernier.
Publié: il y a 8 minutes
Un terrible tremblement de terre avait frappé le Colombie le 10 août dernier.
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

Un séisme de magnitude 5,1 a frappé mercredi Bogota et d'autres villes de Colombie, sans faire de victimes selon les premiers constats. Le séisme de mercredi s'est produit à 149 kilomètres de profondeur à Los Santos. Des centaines de personnes ont évacué des immeubles au son des sirènes dans la capitale colombienne et à Bucaramanga, près de l'épicentre.

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Les Colombiens restent marqués par le séisme de magnitude 7,4 survenu le 10 août dernier, le plus puissant de ce début de siècle dans le pays sud-américain. La catastrophe a fait plus de 330 morts et provoqué l'effondrement de milliers de bâtiments. Cali, troisième ville du pays, et Pereira, dans la touristique région du café, ont été particulièrement sinistrées.

Le pays est entré dans une phase de reconstruction et d'aide aux nombreuses familles qui se retrouvent sans logement. Le gouvernement du président de droite Abelardo de la Espriella estime le coût de la reconstruction des zones touchées à environ 9,57 milliards de dollars.

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