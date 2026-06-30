DE
FR

Doutes à Bogota
Donné mort, le bras droit de l'ennemi public no1 colombien réapparaît en vidéo

Un chef rebelle colombien déclaré mort en juin est réapparu dans une vidéo. Le ministre de la Défense Pedro Sanchez a lui-même mis en doute la mort du commandant de guérilla et à promis des vérifications.
Publié: il y a 27 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 19 minutes
«Marlon» était considéré comme le bras droit de l'ennemi public numéro 1, Ivan Mordisco (photo), le chef de l'EMC.
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Le ministre de la Défense colombien, Pedro Sanchez, a mis en doute lundi la mort du numéro 2 d'une puissante guérilla, censé avoir péri dans une opération des forces régulières, après la réapparition de celui-ci dans une vidéo.

Le gouvernement avait affirmé le 20 juin qu'alias «Marlon» était «tombé au combat» lors d'une offensive des militaires et de la police contre l'Etat-major central (EMC), principale faction dissidente des ex-Farc ayant rejeté l'accord de paix de 2016. Les autorités s'étaient alors félicitées de la mort du bras droit de l'ennemi public numéro 1, Ivan Mordisco, le chef de l'EMC.

Mais lundi, «Marlon» a réapparu dans une vidéo, non authentifiée à ce stade, tournée par les dissidents et qui circule sur les réseaux sociaux, selon le ministre Sanchez. «Le corps n'ayant pas été récupéré, cette neutralisation ne pouvait être considérée comme totalement confirmée, cela ne pouvant être établi que par expertise technique du cadavre», a-t-il dit sur X.

Contenu tiers
Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres.

Vérifications en cours

Des «rapports opérationnels et de renseignements» indiquaient pourtant que le guérillero «avait été neutralisé». «Marlon» était le commandant de l'EMC dans le département du Cauca, et le responsable d'un attentat à la bombe qui a fait une vingtaine de victimes civiles en avril.

A lire aussi
Un millionaire d'extrême droite remporte la présidentielle en Colombie
A la grande joie de Trump
Un millionaire d'extrême droite remporte la présidentielle en Colombie
Gustavo Petro accuse Donald Trump de s'être allié à des «génocidaires» et des «narcotrafiquants»
Soutien à l'extrême droite
Gustavo Petro accuse Trump de s'être allié à des «narcotrafiquants»

Dans un message publié sur leur canal de communication, les dissidents assurent qu'il «a survécu à l'attaque du 20 juin». On le voit également en tenue de camouflage près d'un autre guérillero armé d'un fusil. «Les autorités compétentes conduisent déjà les vérifications nécessaires pour établir son authenticité et les circonstances dans lesquelles a pu être enregistrée» la vidéo, a ajouté Pedro Sanchez.

Dans une déclaration qui lui est attribuée, «Marlon» dit que la «lutte armée reste un instrument légitime», alors que le pays vient d'élire comme successeur à Gustavo Petro (gauche) le tenant de la droite dure Abelardo de La Espriella. Promettant d'employer la manière forte contre les groupes armés, il prendra ses fonctions en août.

Découvrez nos contenus sponsorisés
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Présenté par
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Chronique
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
Présenté par
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
15 ans de garantie
«Un signal clair en faveur de la longévité face à la culture actuelle du jetable»
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Présenté par
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
De la Forêt-Noire à la mer
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Comment se compose le 11 de départ?
Présenté par
Comment se compose le 11 de départ?
11 pays, 11 vins d'exception
Comment se compose le 11 de départ?
Qui sera le roi de l’autonomie?
Présenté par
Qui sera le roi de l’autonomie?
Participez au concours
Qui sera le roi de l’autonomie?
Nutzt die zuckerfreien Kräuterwürfel als sportlichen Power-Garanten vor dem Rennen: Langläufer Nicola Wigger.
Présenté par
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»
Nicola Wigger, fondeur olympique
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Présenté par
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Petits formats, grand effet!
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Présenté par
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Chronique
L’ouverture qui crée des emplois ici
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Présenté par
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Gril challenge
On a testé vos meilleures recettes de grillades
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Présenté par
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Vivre la Formule 1 de près
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Présenté par
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Coupe de football de l'UBS
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus