Donald Trump a annoncé son soutien total à Abelardo de la Espriella pour le second tour de la présidentielle colombienne. Il décrit son rival comme un «marxiste d'extrême gauche», renforçant son appui au candidat de droite dure et grand admirateur des Etats-Unis.

Donald Trump annonce son soutien «total et complet» au candidat de droite radicale en Colombie

Donald Trump annonce son soutien «total et complet» au candidat de droite radicale en Colombie

AFP Agence France-Presse

Donald Trump a annoncé mardi apporter son soutien «total et complet» à Abelardo de la Espriella, partisan de la droite dure et admirateur du président américain, pour le second tour de l'élection présidentielle en Colombie, prévu le 21 juin. Donald Trump a écrit sur son réseau Truth Social voir en Abelardo de la Espriella, arrivé en tête du premier tour dimanche, un «dirigeant intelligent, fort et dur» qui va «stopper l'immigration illégale» et «restaurer l'ordre».

«En raison de ses immenses succès dans la vie, et de son soutien politique envers moi, personnellement, c'est un honneur pour moi d'accorder à Abelardo mon soutien total et complet», a-t-il ajouté. Abelardo de la Espriella, un avocat millionnaire novice en politique, a immédiatement salué la nouvelle en promettant d'établir des relations «comme jamais auparavant» avec les Etats-Unis. Le pays «joue un rôle déterminant dans la lutte contre la criminalité et le narcoterrorisme», a déclaré le candidat en remerciant Donald Trump de son soutien, dans un entretien au magazine Semana.

Il a créé la surprise en s'imposant dimanche au premier tour avec plus de 43% des voix contre 41% pour le favori Ivan Cepeda, un philosophe de gauche. Admirateur des présidents américain Donald Trump, salvadorien Nayib Bukele et argentin Javier Milei, l'homme d'affaires promet la mort ou la prison pour les membres des organisations criminelles, reprenant une rhétorique de «main de fer» qui a récemment valu plusieurs victoires à la droite en Amérique latine.

C'est à cette même droite que Donald Trump multiplie les signes de soutien sur le continent sud-américain. «En tant que président, Abelardo réussirait de façon exceptionnelle à faire croître l'économie, créer des emplois, promouvoir le commerce, stopper l'immigration illégale, réprimer le crime et la drogue, et restaurer l'ORDRE», a écrit mardi le milliardaire républicain sur son réseau social. Il a aussi qualifié Ivan Cepeda, dauphin du président de gauche sortant Gustavo Petro, de «marxiste d'extrême gauche».

Des propos sexistes

En parallèle, la justice colombienne a ordonné mardi à Abelardo de la Espriella, de présenter des excuses publiques pour des propos sexistes tenus lors d'une interview. Une juge de Bogota a accordé un délai de 48 heures au candidat pour s'excuser pour les propos tenus lors de l'émission de radio Piso 8, le 12 mai, qui constituent «une forme de violence» et reproduisent «des stéréotypes historiques discriminatoires à l'égard des femmes».

Lors de cette interview filmée, devenue virale sur les réseaux sociaux, le partisan de la droite dure «a montré sur son téléphone portable une photographie intime et a affirmé avoir obtenu le soutien de l'électorat féminin grâce à cette image», indique le jugement en réponse à un recours judiciaire déposé par une citoyenne.

Il «a ensuite insisté auprès d'une journaliste présente pour qu'elle regarde la photographie et la commente, à travers des phrases comme: 'approche-toi et dis-moi ce que tu vois là' et 'ne sois pas timide', dans un contexte 'd'insinuation sexuelle explicite'», ajoute la décision de justice.

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Il est difficile de voir précisément la photo floue dans la vidéo de l'émission de radio, mais des publications sur les réseaux sociaux qui semblent correspondre montre Abelardo de la Espriella pris en contre-plongée, la tête en arrière en train de boire un verre, son entre-jambe laissant interpréter une forte excroissance.

«Je me suis sentie touchée, harcelée, écoeurée»

Cet avocat millionnaire au verbe haut, maniant l'insulte envers ses détracteurs, essuie un flot de critiques pour ses fréquents commentaires sexistes et homophobes. «Ce n'était pas un simple commentaire malheureux. C'était un manque de respect total envers moi et envers mon travail. Je me suis sentie touchée, harcelée, écoeurée», a écrit sur X la journaliste concernée.

Abelardo de la Espriella a répondu à son message, présentant ses excuses, notant toutefois que c'était, selon lui, «de l'humour». Le tribunal a rejeté ces excuses, soulignant que le «problème constitutionnel ne réside pas dans l'utilisation d'un langage familier», mais dans le message véhiculé lorsqu'il suggère que les femmes «peuvent être influencées politiquement» sur des critères d'attirance sexuelle. Abelardo De la Espriella est arrivé en tête du 1er tour autour d'un projet politique qui défend la famille traditionnelle.