AFP Agence France-Presse
Un gros avion de l'armée s'est écrasé au décollage lundi dans le sud de la Colombie. L'accident aurait fait au moins 80 victimes.
Pedro Sanchez a fait savoir sur, X avec «une profonde douleur», qu'un avion Hercules de l'armée colombienne «a subi un tragique accident lors de son décollage (...) alors qu'il transportait des troupes», à Puerto Leguizamo, près de la frontère avec l'Equateur. L'appareil peut transporter une centaine de soldats.
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