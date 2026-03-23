Un avion militaire Hercules s'est écrasé lundi au décollage à Puerto Leguizamo, près de la frontière équatorienne. L'appareil transportait des troupes.

Le crash d'un avion de l'armée fait au moins 80 morts en Colombie

Le crash d'un avion de l'armée fait au moins 80 morts en Colombie

AFP Agence France-Presse

Un gros avion de l'armée s'est écrasé au décollage lundi dans le sud de la Colombie. L'accident aurait fait au moins 80 victimes.

Pedro Sanchez a fait savoir sur, X avec «une profonde douleur», qu'un avion Hercules de l'armée colombienne «a subi un tragique accident lors de son décollage (...) alors qu'il transportait des troupes», à Puerto Leguizamo, près de la frontère avec l'Equateur. L'appareil peut transporter une centaine de soldats.