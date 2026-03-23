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Bilan pas définitif
Le crash d'un avion de l'armée fait au moins 80 morts en Colombie

Un avion militaire Hercules s'est écrasé lundi au décollage à Puerto Leguizamo, près de la frontière équatorienne. L'appareil transportait des troupes.
Publié: il y a 27 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 21 minutes
L'avion transportait des troupes. (Image d'illustration)
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

Un gros avion de l'armée s'est écrasé au décollage lundi dans le sud de la Colombie. L'accident aurait fait au moins 80 victimes. 

Pedro Sanchez a fait savoir sur, X avec «une profonde douleur», qu'un avion Hercules de l'armée colombienne «a subi un tragique accident lors de son décollage (...) alors qu'il transportait des troupes», à Puerto Leguizamo, près de la frontère avec l'Equateur. L'appareil peut transporter une centaine de soldats.

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