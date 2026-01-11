DE
FR

Colère des agriculteurs
L'UE confirme que le traité avec le Mercosur sera signé samedi

Ursula von der Leyen signera le 17 janvier un accord de libre-échange historique entre l'UE et le Mercosur. Ce traité vise à stimuler les exportations malgré l'opposition d'agriculteurs européens.
Publié: 11.01.2026 à 22:41 heures
1/2
L'UE annonce qu'elle conclura samedi le traité avec le Mercosur.
Photo: keystone-sda.ch
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

La présidente de la commission européenne Ursula von der Leyen signera samedi 17 janvier le traité de libre-échange avec le Mercosur, a annoncé Bruxelles dimanche. L'UE a donné son feu vert vendredi à cet important accord commercial avec le bloc sud-américain, malgré l'opposition de plusieurs pays.

A lire aussi
Feu vert pour l'accord du Mercosur, le monde agricole en colère
Des arrestations violentes
Feu vert pour l'accord du Mercosur, le monde agricole en colère
Macron annonce que la France votera «contre» l'accord UE-Mercosur
Rejet unanime
Macron annonce que la France votera «contre» l'accord UE-Mercosur

Fruit de plus de 25 ans de négociations, cet accord est considéré par ses partisans comme essentiel pour stimuler les exportations, soutenir l'économie du continent et renforcer les liens diplomatiques dans un contexte d'incertitude mondiale.

L'accord a cependant suscité des protestations de la part d'agriculteurs qui craignent un afflux de viande bovine et d'autres produits bon marché en provenance d'Amérique du Sud. Le ministre argentin des Affaires étrangères, Pablo Quirno, avait déjà annoncé que l'accord serait signé samedi prochain. Le Paraguay assure actuellement la présidence tournante du Mercosur.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Quiconque aidera Odi et Cie à décrocher l’or olympique sera récompensé
Présenté par
Quiconque aidera Odi et Cie à décrocher l’or olympique sera récompensé
Fans, mobilisez-vous!
Soutenez Odi et le Swiss Olympic Team et gagnez un voyage aux JO
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Présenté par
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Une innovation sans alcool venue du Valais
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
Présenté par
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
La fille de Marc Gianola
Julina Gianola prend un double départ à Davos
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Présenté par
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Des vins rouges légers pour les néophytes
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Avec vidéo
Présenté par
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Médaillée aux SwissSkills
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Pourquoi les apprentis réussissent si bien dans cette PME?
Avec vidéo
Présenté par
Pourquoi les apprentis réussissent si bien dans cette PME?
Jeunes talents
Pourquoi les apprentis réussissent-ils si bien dans cette PME?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus