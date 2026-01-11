Ursula von der Leyen signera le 17 janvier un accord de libre-échange historique entre l'UE et le Mercosur. Ce traité vise à stimuler les exportations malgré l'opposition d'agriculteurs européens.

L'UE confirme que le traité avec le Mercosur sera signé samedi

AFP Agence France-Presse

La présidente de la commission européenne Ursula von der Leyen signera samedi 17 janvier le traité de libre-échange avec le Mercosur, a annoncé Bruxelles dimanche. L'UE a donné son feu vert vendredi à cet important accord commercial avec le bloc sud-américain, malgré l'opposition de plusieurs pays.

Fruit de plus de 25 ans de négociations, cet accord est considéré par ses partisans comme essentiel pour stimuler les exportations, soutenir l'économie du continent et renforcer les liens diplomatiques dans un contexte d'incertitude mondiale.

L'accord a cependant suscité des protestations de la part d'agriculteurs qui craignent un afflux de viande bovine et d'autres produits bon marché en provenance d'Amérique du Sud. Le ministre argentin des Affaires étrangères, Pablo Quirno, avait déjà annoncé que l'accord serait signé samedi prochain. Le Paraguay assure actuellement la présidence tournante du Mercosur.