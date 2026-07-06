Le feu ravage 4500 hectares et bouleverse le Tour de France

L'incendie dans les Pyrénées-Orientales qui a contraint les autorités à annoncer «l'adaptation» de l'étape du Tour de France de lundi dans ce département, avec une épreuve sans public, a désormais «parcouru 4500 hectares», a annoncé la préfecture dans la nuit. «Les conditions météorologiques restent défavorables et nécessitent la poursuite d'une mobilisation importante des secours», a déclaré la préfecture sur le réseau social X, précisant que «les habitants de 26 communes ont été invités à évacuer».

Les moyens de lutte sont concentrés, selon la préfecture, sur les secteurs d'Ille-sur-Têt, Rodès et Bouleternère, à une trentaine de kilomètres à l'ouest de Perpignan. Sa progression a poussé les autorités à ordonner l'évacuation de quelque 10'500 personnes, habitants du massif des Aspres et de la ville d'Ille-sur-Têt.

Le feu se situe à quelques dizaines de kilomètres des Angles, où est prévue l'arrivée lundi vers 17h00 de la 3e étape du Tour de France, démarrant à Granollers (Espagne). Conséquence: l'étape sera limitée, en territoire français, «au passage des seuls coureurs et des véhicules indispensables à l'organisation de l'épreuve», et «sans public», a annoncé lors d'une conférence de presse Pierre Regnault de la Mothe, le préfet des Pyrénées-Orientales.

Quelques 700 sapeurs-pompiers, 200 véhicules terrestres et près d'une dizaine de moyens aériens luttent contre ce feu. «Les moyens aériens ont interrompu leurs opérations à 21h30 et reprendront dès la fin de la nuit aéronautique», a précisé la préfecture.

Source: AFP