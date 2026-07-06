Le feu ravage 4500 hectares et bouleverse le Tour de France
L'incendie dans les Pyrénées-Orientales qui a contraint les autorités à annoncer «l'adaptation» de l'étape du Tour de France de lundi dans ce département, avec une épreuve sans public, a désormais «parcouru 4500 hectares», a annoncé la préfecture dans la nuit. «Les conditions météorologiques restent défavorables et nécessitent la poursuite d'une mobilisation importante des secours», a déclaré la préfecture sur le réseau social X, précisant que «les habitants de 26 communes ont été invités à évacuer».
Les moyens de lutte sont concentrés, selon la préfecture, sur les secteurs d'Ille-sur-Têt, Rodès et Bouleternère, à une trentaine de kilomètres à l'ouest de Perpignan. Sa progression a poussé les autorités à ordonner l'évacuation de quelque 10'500 personnes, habitants du massif des Aspres et de la ville d'Ille-sur-Têt.
Le feu se situe à quelques dizaines de kilomètres des Angles, où est prévue l'arrivée lundi vers 17h00 de la 3e étape du Tour de France, démarrant à Granollers (Espagne). Conséquence: l'étape sera limitée, en territoire français, «au passage des seuls coureurs et des véhicules indispensables à l'organisation de l'épreuve», et «sans public», a annoncé lors d'une conférence de presse Pierre Regnault de la Mothe, le préfet des Pyrénées-Orientales.
Quelques 700 sapeurs-pompiers, 200 véhicules terrestres et près d'une dizaine de moyens aériens luttent contre ce feu. «Les moyens aériens ont interrompu leurs opérations à 21h30 et reprendront dès la fin de la nuit aéronautique», a précisé la préfecture.
Source: AFP
MétéoSuisse annonce une nouvelle vague de chaleur en Suisse la semaine prochaine
Les précipitations de ces derniers jours n'ont en rien modifié le risque d'incendie de forêt en Suisse. De nombreuses régions de Suisse sont toujours en alerte niveau 4 sur 5. Jeudi, MétéoSuisse a d'ores et déjà annoncé la prochaine vague de chaleur.
«A partir de la semaine prochaine, les seuils de canicule pourraient à nouveau être atteints sur une plus grande partie du territoire, en fonction de la position exacte de l'anticyclone», indique le bulletin fédéral de vigilance dangers naturels publié jeudi. Un nouvel anticyclone puissant s’étendra ces prochains jours de l’Atlantique jusqu’en Europe et apportera à nouveau des journées stables et chaudes.
Le risque d’incendie de forêt devrait donc continuer de s’aggraver. Les averses de mercredi n’ont pas suffi à venir à bout de la sécheresse. En raison de la vague de chaleur du mois de juin, le sol est desséché, l’eau ne peut pénétrer que dans les couches supérieures.
Un risque fort d’incendie de forêt, une alerte de niveau 4 sur 5, est en vigueur les cantons d’Argovie, de Zurich, de Lucerne, d’Uri, de Glaris et de Saint-Gall. Dans certaines parties du Valais, le niveau de danger est maximal.
Source: ATS
Un incendie provoque l'évacuation de près de 1500 personnes au sud de la France
Quelque 1500 personnes ont dû être évacuées de plusieurs campings après qu'un incendie s'est déclaré à Sainte-Marie-la-Mer et s'est propagé au Canet-en-Roussillon, touchant le pôle nautique, a indiqué jeudi le préfet des Pyrénées-Orientales.
Un pompier a été légèrement blessé, a précisé à l'AFP Edmond Jorda, le maire de Sainte-Marie-la-Mer, près de Perpignan.
Source: AFP
La Vénétie, en Italie, déclare l'état d'urgence en raison de la sécheresse
La Vénétie, région du nord-est de l'Italie, a déclaré jeudi l'état d'urgence en raison de la sécheresse qui la frappe. La région enregistre 28% de précipitations en moins sur les cinq premiers mois de l'année par rapport à 2025.
Relevant que le débit des principaux fleuves de la Vénétie est en baisse, le président de la région de Venise, Alberto Stefani, demande aux collectivités d'adopter «une utilisation plus économe et durable des ressources en eau (...), en évitant tout gaspillage possible», selon un communiqué publié sur le site de la région.
M. Stefani appelle également les syndicats d'agriculteurs à «une utilisation responsable» de l'eau en raison «du risque éventuel d'aggravation des problèmes de pénurie d'eau pendant les périodes d'irrigation les plus intenses», en juillet et en août, faute de pluies suffisantes.
Source: ATS
Le Portugal confronté à un risque élevé de feux de forêt
Le Portugal a été placé en «situation d'alerte» jusqu'à lundi pour faire face à un risque de feux de forêts très élevé en raison de la vague de chaleur qui frappe le pays ibérique, a annoncé jeudi le gouvernement.
«Nous pouvons parler ici d'une poudrière. (...) Il y a des comportements que nous devons vraiment interdire», a expliqué le ministre de l'Intérieur Luis Neves lors d'une conférence de presse à Leiria, dans le centre du pays.
La déclaration d'une «situation d'alerte» permet par exemple aux autorités d'interdire l'usage de certaines machines en milieu rural, afin de limiter le risque d'un départ d'incendie. «Les petits moments de négligence provoquent de grandes catastrophes», a souligné le ministre.
Source: AFP
Dans le sud de la France, des centaines de pompiers de battent contre les flammes
Plusieurs centaines de pompiers luttent toujours jeudi dans le Sud contre des incendies attisés par le vent, la sécheresse et la chaleur, dans l'Aude et au nord de Marseille, où le Premier ministre Sébastien Lecornu est attendu pour présider une nouvelle cellule interministérielle de crise.
Dans l'Aude et l'Hérault, l'incendie qui s'est déclaré mercredi en fin d'après-midi a parcouru environ 900 hectares et restait actif sur ses flancs Nord et Sud, selon un point jeudi matin de la préfecture de l'Aude.
«Le feu a progressé lentement malgré les dispositifs et moyens mis en place dans la nuit», avec jusqu'à 800 pompiers et 150 véhicules au plus fort, appuyés dans la matinée par un bombardier d'eau Dash, selon la même source. Une épaisse fumée grise et noire émane jeudi matin d'un massif de pins sur les hauteurs de Pouzols-Minervois, a constaté une journaliste de l'AFP. Des flammes embrasent certains arbres.
Source: AFP
La canicule a-t-elle fait fuir les moustiques?
Avec la canicule qui touche aussi la Suisse, certains ont peut-être l’impression de voir moins de moustiques. Ce n’est pas forcément un hasard: selon l’entomologiste Mathieu de Flores, cité par BFMTV, ces insectes supportent mal les très fortes chaleurs. Comme ils ne régulent pas leur température, ils se réfugient dans la végétation ou dans des zones plus fraîches pour éviter de se déshydrater. Une étude de l’Université de Zurich avait d’ailleurs montré en 2023 que les moustiques savent trouver des microclimats plus frais pour survivre.
La chaleur peut aussi assécher les flaques, mares et petits points d’eau où ils pondent, ce qui freine le développement des œufs et des larves. Même le moustique tigre, plus résistant à la sécheresse, peut être touché si les petites réserves d’eau disparaissent. Mais ce calme reste provisoire: avec le retour de l’humidité, les moustiques pourraient vite redevenir plus actifs. Fermer les fenêtres en journée et utiliser un ventilateur peut aussi limiter leur présence dans les logements.
Sources: BFMTV/20 Minutes
Une vague de chaleur extrême s'étend sur la moitié est des Etats-Unis
Une grande partie des Etats-Unis était en proie mercredi à une chaleur étouffante qui pourrait battre dans les jours à venir des records et peser à la fois sur le Mondial de football et les célébrations du 250e anniversaire du pays. Une chape d'air brûlant surplombe le centre du pays et va se déplacer dans la journée vers la côte est, où elle devrait provoquer pendant plusieurs jours des températures extrêmes dans plusieurs grandes villes comme Washington et New York.
«Nous entrons dans ce qui pourrait être la vague de chaleur la plus extrême que cette ville ait connue depuis plus d'une décennie», a averti mercredi Zohran Mamdani, maire de New York, sur les réseaux sociaux. En raison d'un air très chargé en humidité, les températures ressenties devraient atteindre les 105 Fahrenheit (40,5°C) dans la journée, a-t-il prévenu, et continuer à grimper dans les jours suivants.
«Il ne s'agit pas d'une simple vague de chaleur estivale, c'est une chaleur dangereuse qui peut être mortelle», a-t-il encore martelé. La canicule s'abattra véritablement sur la côte est à compter de jeudi, la chaleur ressentie devant atteindre les 110F (43°C) dans la mégapole new-yorkaise ainsi qu'à Washington. Selon les prévisions, le mercure devrait dépasser dans la capitale les 100F (37,8°C) trois jours d'affilée et battre des records journaliers.
Source: AFP
Plusieurs régions du Portugal en alerte rouge
Les régions de Lisbonne et de Setubal, dans le sud du Portugal, seront placées jeudi en alerte rouge en raison des prévisions de températures élevées, a annoncé mercredi l'agence météorologique nationale. Ce niveau d'alerte maximale sera étendu vendredi aux districts de Leiria et de Coimbra, dans le centre, où les températures pourront atteindre les 44°C par endroits, a précisé l'Institut portugais de la mer et de l'atmosphère (IPMA).
Une alerte orange a été émise dès mercredi pour quatre régions de l'intérieur du pays, dont celle d'Evora (sud-est), où le thermomètre devait atteindre les 41°C. «D'habitude, on a des températures comme ça plutôt en août, cette années elles arrivent plus tôt», témoigne José Bonifacio, un chanteur de rue de 31 ans rencontré par l'AFP sur une place du centre d'Evora.
Les ruelles pavées de cette cité historique se sont vidées avec l'arrivée de la chaleur de l'après-midi, pendant que les touristes se réfugiaient dans les cafés ou les terrasses ombragées parfois rafraîchies par des ventilateurs. «L'après-midi, c'est très dur, mais ceux qui travaillent doivent bien tenir le coup», confie Carlos Guedes, un ouvrier du bâtiment de 53 ans arrivé du nord du Portugal et qui n'est donc «pas habitué à une chaleur aussi forte».
Vendredi, le niveau d'alerte orange s'étendra à toutes les régions qui ne seront pas placées en alerte rouge. Relativement épargné par la canicule qui a frappé l'Europe ces deux dernières semaines, le Portugal sera en revanche directement touché par cette nouvelle vague de chaleur.
Source: AFP
Une monstrueuse trombe se forme sur le lac de Constance
Plusieurs témoignages font état d'une énorme trombe marine sur le lac de Constance, mercredi en début d’après-midi. «Je rentre de Romanshorn et je n'ai jamais vu une trombe aussi imposante», a déclaré un lecteur de Blick.
Ce phénomène météorologique est caractérisé par un tourbillon d'air et d'eau qui s'élève de la surface de la mer ou d’un lac vers le ciel. Elle se forme par l'ascension d'air chaud et humide qui se refroidit et se condense.
Des vents soufflant à différentes altitudes peuvent provoquer une rotation, créant ainsi la trombe marine. Celle-ci est complète lorsque le vortex touche la surface de l'eau. Ce phénomène est rare sur le lac de Constance à ce période de l'année. D'après des recherches de Blick, il est plus fréquent en fin d'été ou en automne.
La route entre le Bouveret et les Evouettes bouclée après une coulée de boue
Un glissement de terrain survenu mercredi sur les coups de 00h30 a entraîné la fermeture de la route reliant le Bouveret aux Evouettes, en Valais, rapporte «Le Nouvelliste». Cet axe, très prisé des frontaliers, est bouclé jusqu'à nouvel ordre.
La lave torrentielle a emporté avec elle 1000 à 1500 mètres cubes de matériaux, notamment des blocs rocheux. Aucun blessé n'est à déplorer, a indiqué la police cantonale valaisanne.
Les gravats sont en train d'être évacués, et un hélicoptère a été mobilisé pour survoler et inspecter la zone de départ de la coulée de boue. Une déviation a été mise en place. D'importants ralentissements sont attendus.
Source: «Le Nouvelliste»
Deux morts dans des orages en Roumanie et en Autriche
Des violents orages qui ont succédé à la vague de chaleur ayant frappé l'Europe ont fait un mort en Roumanie et un autre en Autriche, ont annoncé mercredi les autorités. En Roumanie, des orages ont balayé plusieurs régions du pays, dont la capitale Bucarest, dans la nuit de mardi à mercredi, provoquant des inondations dans des habitations et déracinant des arbres.
Des images diffusées par les services de secours montrent des équipes dégageant des branches tombées sur des voitures, tandis que des habitants progressent dans des rues inondées où l'eau leur arrive jusqu'à la taille. A Ganeasa, près de Bucarest, une personne a été retrouvée morte dans une voiture écrasée par la chute d'un arbre, selon les services de secours.
En Autriche, des orages frappent également plusieurs régions depuis dimanche, provoquant notamment des glissements de terrain dans le Tyrol. Un homme de 26 ans est mort mardi après avoir été pércuté par une branche d'arbre arrachée par la tempête, dans le district de Perg, en Haute-Autriche, selon la police.
Source: AFP