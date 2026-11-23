Malgré des négociations marathon de 49 heures, la COP31 à Antalya s'est soldée par un échec. Le refus d'inclure les énergies fossiles dans le texte final illustre les divisions profondes face à l'urgence climatique.

Après l'échec de la COP31, les pays pétroliers sous le feu des critiques

Après l'échec de la COP31, les pays pétroliers sous le feu des critiques

AFP Agence France-Presse

La COP31 sur le climat s'est terminée sur un échec en Turquie dimanche après avoir buté sur la question des énergies fossiles, provoquant inquiétudes et questionnements quant à la capacité de la communauté internationale à agir face au réchauffement.

Malgré l'urgence climatique et plus de 49 heures de prolongation, une durée sans précédent dans l'histoire des conférences de l'ONU sur le climat, les 200 participants ont quitté Antalya sans compromis après le rejet par l'Union européenne et d'autres pays d'un projet de décision finale omettant les énergies fossiles. Le Panama, les îles Marshall, le Vanuatu ou Belize ont aussi affiché la même détermination.

Transition verte «irréversible»

Pékin a exprimé sa déception tout en jugeant «irréversible la tendance mondiale à la transition verte et bas carbone», selon un porte-parole des Affaires étrangères chinoises, Guo Jiakun. La Chine, avec ses 1,4 milliard d'habitants, est le premier émetteur mondial de gaz à effet de serre, devant les Etats-Unis, l'Inde et l'Union européenne.

La COP31 «a été prise en otage par des Etats pétroliers», a dénoncé auprès de l'AFP le ministre irlandais du Climat, Darragh O'Brien, dont le pays assure la présidence tournante de l'UE. Le projet se contentait d'une discrète allusion au résultat de la COP28 de Dubaï, qui, en 2023, avait pour la première fois appelé à une transition hors du pétrole, du charbon et du gaz.

Des nations du Pacifique, d'Europe ou d'Amérique latine n'ont cessé de réclamer ces derniers jours une mention explicite des énergies fossiles dans le texte final. Mais les producteurs d'hydrocarbures, Arabie saoudite en tête, s'y opposent.

Consensus

«Il est scandaleux qu'une poignée de pétro-Etats ait un droit de veto sur toute mention des énergies fossiles», s'est indigné l'ancien vice-président américain Al Gore sur X. Le démocrate, auteur du documentaire «Une vérité qui dérange», a appelé à «une réforme profonde» du fonctionnement des COP. La règle est le consensus des quelque 200 pays participants, si bien que l'opposition d'un seul d'entre eux peut bloquer une décision.

Malgré deux semaines de négociations intenses, la COP31 n'a réussi à entériner que des textes techniques. Le président turc de la COP31, Murat Kurum, a été contraint de reconnaître son échec à faire adopter la proposition de déclaration politique qu'il avait préparée avec la présidence australienne des négociations, et qui devait faire office de principal résultat de la conférence.

Cette conférence a été la plus longue des COP Climat, et son issue, qui a rappelé à certains l'échec retentissant de la COP15 à Copenhague en 2009, alimente encore des appels, déjà nombreux, à une réforme du fonctionnement des COP. «Le monde ne peut pas se permettre que cela se reproduise», a jugé le chef de l'ONU Climat, Simon Stiell.

Electricité et financements

Les attentes étaient limitées avant ce grand rendez-vous onusien. Un accord substantiel était rendu d'autant plus compliqué par la flambée des prix de l'énergie liée à la guerre au Moyen-Orient. Et en l'absence, une nouvelle fois, des Etats-Unis.

«Il est évident que nous traversons une période difficile sur le plan géopolitique. C'est la réalité», a concédé le Premier ministre australien Anthony Albanese, dont le pays coprésidait la conférence, tout en soulignant l'importance de la question climatique pour les États insulaires du Pacifique: «Pour être crédible, la condition première est l'action sur le changement climatique».

La planète subit toujours davantage les effets du réchauffement d'origine humaine, entre des crues meurtrières au Népal et des vagues de chaleur en Europe, et le franchissement du seuil de 1,5°C est désormais certain.

Au coeur de la discorde également, la demande inscrite dans le texte d'accélérer le recours aux technologies de captation, utilisation et stockage du carbone (CCUS), promues par les entreprises pétro-gazières. «Le changement climatique nécessite toutes les solutions sur la table», a défendu le représentant saoudien, Mohammad Ayoub.

Le projet de décision contenait aussi l'objectif, porté par la Turquie, d'augmenter «la part de l'électricité dans la consommation finale totale d'énergie à 35 % à l'échelle mondiale d'ici 2035», associé à des efforts pour accroître le recours à une «énergie propre».

D'âpres débats ont également eu lieu au sujet des financements que les pays développés, historiquement responsables de la plupart des émissions, se sont engagés à verser aux pays plus pauvres pour les aider à lutter contre les effets du changement climatique. Les Européens avaient prévenu avant la COP qu'ils n'avaient aucunement l'intention d'apporter des financements supplémentaires mais simplement d'assurer des engagements passés.