DE
FR

«Stop Ecocide»
Des militants teignent le Grand Canal de Venise en vert

Des militants d'Extinction Rebellion ont teint en vert le Grand Canal de Venise et d'autres cours d'eau italiens. Cette action coïncide avec la fin de la conférence de l'ONU sur le climat au Brésil, qui a abouti à un accord minimal sur la sortie des énergies fossiles.
Publié: 17:24 heures
Partager
Écouter
1/2
Des militants d'Extinction Rebellion ont teint en vert le Grand Canal de Venise et d'autres cours d'eau italiens.
Photo: keystone-sda.ch
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Des militants écologistes du groupe Extinction Rebellion ont teint en vert le Grand Canal de Venise samedi, alors que la conférence de l'ONU sur le climat au Brésil a abouti à un accord a minima sur la sortie des énergies fossiles.

A lire aussi
«Ce n'est pas un procureur qui a exagéré, c’est tout le système qui autorise des enquêtes abusives et disproportionnées»
Activistes surveillés à Genève
«Tout le système autorise des enquêtes abusives et disproportionnées!»
«Je n'arrive pas à croire que je doive faire cela juste pour défendre mon avenir»
Manifestation à Zurich
«Je ne peux pas croire que je doive faire cela juste pour défendre mon avenir»

Des militants du groupe ont versé une teinture, qu'ils ont assuré inoffensive pour l'environnement, dans des canaux, rivières, lacs et fontaines de dix villes italiennes pour dénoncer «les effets massifs de l'effondrement climatique».

La teinture verte a été déversée dans le fleuve Pô à Turin, le fleuve Reno à Bologne, le fleuve Tara à Tarente, ainsi que dans des fontaines à Padoue et Gênes, a indiqué le groupe d'activistes. La célèbre militante suédoise Greta Thunberg était présente à la manifestation «Stop Ecocide» à Venise, où des manifestants entièrement vêtus de rouge, le visage voilé, ont défilé lentement à travers la foule des touristes.

Grosse déception de la COP30

«Le sommet mondial le plus important pour définir des accords politiques internationaux visant à contrer l'effondrement climatique et social touche à sa fin, et une fois de plus cette année, l'Italie a été parmi les pays bloquant les propositions les plus ambitieuses», a déclaré Paola, une militante citée (sans son nom de famille) par Extinction Rebellion dans un communiqué.

Contenu tiers
Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes.

Après deux semaines de négociations entre près de 200 pays, et une ultime nuit de négociations à Belem, les nations se préparent à adopter un texte modeste préparé par la présidence brésilienne du sommet. Les Européens se sont résignés à accepter un accord face au front des pays émergents et pétroliers.

L'enjeu des discussions de Belem était de parvenir à un accord qui ouvre la voie à des réductions plus rapides des émissions responsables du réchauffement climatique, à l'origine de phénomènes météorologiques de plus en plus extrêmes.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Avec vidéo
Présenté par
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Un voyage de 48 heures vers l’inconnu
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Présenté par
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Plaisir de la neige
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Présenté par
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Le mannequin Manuela Frey avec la CRS au Guatemala
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
Présenté par
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
Offres all-inclusive
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
Présenté par
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
De l'Arc jurassien au podium des SwissSkills: le parcours d’Asma Jafari
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
«Aujourd’hui, je commencerais bien plus tôt»
Avec vidéo
Présenté par
«Aujourd’hui, je commencerais bien plus tôt»
Rêves financiers dévoilés
L'épargne et les rêves transcendent les générations
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Présenté par
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Prévoyance: comment s’y retrouver?
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Les meilleurs vins pour les néophytes
Présenté par
Les meilleurs vins pour les néophytes
Le bon goût n’a pas besoin d’être cher
Les meilleurs vins pour les néophytes
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Présenté par
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Offres d'abos du Black Friday
Comment s'y retrouver face à cette jungle de rabais
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus