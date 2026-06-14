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Un mineur interpellé
Décès d'un jeune homme poignardé à Clermont-Ferrand

Une rixe impliquant une dizaine de personnes a dégénéré samedi soir à Clermont-Ferrand. Un homme de 23 ans a été tuée «par une arme pouvant être un couteau».
Publié: il y a 42 minutes
Selon la police, une dizaine de personnes étaient impliquées dans cette rixe.
Photo: IMAGO/CHROMORANGE
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AFP Agence France-Presse

Un homme de 23 ans a trouvé la mort samedi soir à Clermont-Ferrand lors d'une rixe, a-t-on appris dimanche de sources policière et judiciaire.

Il avait été blessé, ainsi qu'un autre jeune homme de 19 ans, «par une arme pouvant être un couteau», a indiqué le parquet de Clermont-Ferrand dimanche soir, lors de cette rixe ayant de source policière concerné une dizaine de personnes. Il a succombé à ses blessures «très vite après la prise en charge médicale».

Deux personnes interpellées

Les faits se sont produits vers 22h30 place des Carmes Dechaux, dans un secteur proche de la gare, siège historique du géant du pneumatique Michelin qui y a encore des bureaux. Deux personnes, âgés de 20 et 16 ans, «ont été interpellées à proximité et placées immédiatement en garde à vue», a précisé le parquet.

«L'enquête judiciaire en flagrance, confiée à la division de la criminalité territoriale de la police nationale, devra déterminer le contexte et les circonstances de ces faits, pour l'instant incertains», a ajouté ce même source. 

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