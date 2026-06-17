Une mosquée incendiée par des colons en Cisjordanie

Un groupe de colons israéliens a mis le feu mercredi à une mosquée du village de Jiljiliya, en Cisjordanie, selon le maire de la commune.

Sur place, des journalistes de l'AFP ont constaté des traces d'incendie et de vandalisme, y compris des inscriptions en hébreu sur les murs calcinés: «En avant!», «Vengeance», «La nuit des mosquées» ou encore «Salut des jeunes des collines» (un mouvement de colons juifs radicaux). Dans le bâtiment, à l'étage inférieur, sous la salle de prière, des pans de plafond, de murs et des sols sont noircis par la fumée.

«Des colons ont incendié la salle des ablutions, endommagé la principale mosquée du village et inscrit des expressions hostiles sur les murs extérieurs», a déclaré à l'AFP Ossama Abdoullah, responsable du conseil du village de Jiljiliya, à une dizaine de kilomètres au nord de Ramallah. Sollicitée par l'AFP, l'armée israélienne, qui occupe la Cisjordanie depuis 1967, n'a pas répondu immédiatement.

Source: ATS