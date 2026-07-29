En Cisjordanie, la violence «ne fait qu'empirer»
Deux ans après que la Cour internationale de justice a déclaré illégale l'occupation de la Cisjordanie par Israël, la violence des colons et l'annexion territoriale «ne font qu'empirer», a estimé mercredi l'ONU.
«Alors que les attaques perpétrées par des colons israéliens, ainsi que la création de colonies et d'avant-postes, atteignent des niveaux sans précédent, les Etats tiers doivent agir de toute urgence et de concert pour mettre un terme aux meurtres et aux expulsions dont continue d'être victime le peuple palestinien, et pour mettre fin à l'occupation israélienne», a déclaré Ravina Shamdasani, porte-parole du Haut-Commissariat aux droits de l'homme des Nations unies, dans un communiqué.
L'ONU s'alarme de la détérioration de la situation en Cisjordanie
Un haut responsable de l'ONU s'est alarmé mardi de la «détérioration rapide» de la situation en Cisjordanie occupée, dénonçant l'«escalade» des violences, notamment celles des colons israéliens contre les Palestiniens.
Depuis une semaine, l'escalade de la violence en Cisjordanie a provoqué des victimes civiles, des déplacements, des dommages aux biens et une insécurité grandissante dans les communautés touchées», a déclaré devant le Conseil de sécurité Ramiz Alakbarov, représentant adjoint de l'ONU pour le Moyen-Orient.
«Les attaques de colons israéliens contre des communautés, maisons, lieux de culte et infrastructures civiles palestiniens se sont poursuivies à un niveau alarmant», a-t-il ajouté. «J'appelle Israël à prendre des mesures immédiates et efficaces pour empêcher les violences des colons, protéger les communautés palestiniennes et assurer que les coupables rendent des comptes», a-t-il insisté.
Dénonçant aussi en parallèle des attaques palestiniennes contre des Israéliens, il a appelé les Palestiniens «à rejeter la violence sans équivoque». Cette «détérioration rapide» de la situation en Cisjordanie «ne fait qu'aggraver une situation déjà alarmante dans le reste des Territoires palestiniens occupés, laissant penser qu'une escalade plus large est de plus en plus probable à moins que des mesures immédiates ne soient prises immédiatement pour inverser la tendance», a encore insisté le responsable onusien.
Source: AFP
Deux mosquées incendiées par des colons israéliens en Cisjordanie
Des colons israéliens ont incendié deux mosquées dans le nord de la Cisjordanie occupée dans la nuit de samedi à dimanche, selon des responsables palestiniens, sur fond de vives tensions après les affrontements ayant fait six morts vendredi. Les attaques et raids de colons israéliens sont quotidiennes dans les villages palestiniens.
A Qousra, au sud de Naplouse, des colons ont mis le feu à un édifice religieux en construction, a indiqué à l'AFP le maire de la ville, Abdel Azim Wadi. «Le feu a détruit l'entrée de la mosquée et a même endommagé la maçonnerie», a-t-il précisé, ajoutant que des graffitis en hébreu, dont le mot «vengeance», avaient été inscrits sur les murs.
Vendredi, quatre Palestiniens et deux Israéliens sont morts lors d'affrontements dans le village palestinien de Tell, près de Naplouse, où des colons avaient pénétré. L'armée israélienne a indiqué que ses soldats, dépêchés à Qousra après un signalement, avaient «cherché les suspects, enfuis avant leur arrivée», et «observé des traces d'incendie criminel et des graffitis sur les lieux».
Un second incident s'est produit dans le village de Kour, près de Tuulkarem, où une autre mosquée a été la cible d'un «incendie et de tags racistes», selon le ministère palestinien des Dotations et des affaires religieuses. Après les affrontements à Tell vendredi, Israël a annoncé une opération d'ampleur dans le nord de la Cisjordanie, occupée depuis 1967, notamment à Naplouse.
Samedi, la ville était en grande partie paralysée, de longues files d'attente s'étirant aux stations-service sur fond de pénurie de carburant, selon un journaliste de l'AFP sur place. D'après un décompte de l'AFP, fondé sur les données du ministère de la Santé palestinien, au moins 1094 Palestiniens, combattants ou civils, ont été tués par des soldats ou des colons israéliens depuis octobre 2023 en Cisjordanie.
Source: AFP
Heurts près d'une colonie du sud de la Cisjordanie, selon l'armée israélienne
Des affrontements ont éclaté samedi dans le sud de la Cisjordanie occupée, près de la colonie israélienne de Susya, a rapporté l'armée israélienne, au lendemain de heurts ayant fait six morts dans le nord du territoire palestinien.
Selon l'armée israélienne, qui occupe la Cisjordanie depuis 1967, des Israéliens et des Palestiniens se sont jetés des pierres dans le secteur de la colonie de Susya, située près du village palestinien du même nom, dans le sud du territoire.
Par la suite, un «terroriste a dérobé l'arme» d'un des Israéliens et «des coups de feu ont été tirés en l'air», indique un communiqué de l'armée.
«Par ailleurs, un civil israélien a été blessé lors d'un jet de pierre et a été évacué pour recevoir des soins médicaux», a-t-elle précisé, en ajoutant que les soldats poursuivaient le «terroriste et avaient mis en place des barrages routiers dans la zone».
Source: AFP
Netanyahu ordonne la légalisation d'avant-postes de colonies en Cisjordanie
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a ordonné vendredi la légalisation d'avant-postes de colonies en Cisjordanie occupée, où deux Israéliens ont été tués dans des violences.
Parmi les mesures annoncées par Netanyahu, figurent l'«accélération de la légalisation des avant-postes (...) et l'établissement de nouveaux», ainsi que des opérations dans les villages palestiniens soupçonnés d'abriter des hommes armés. Toutes les colonies israéliennes sont considérées comme illégales au regard du droit international.
Source: AFP
L'armée israélienne dit se préparer à mener une «vaste opération» en Cisjordanie
L'armée israélienne a annoncé vendredi qu'elle se préparait à mener une «vaste opération antiterroriste» en Cisjordanie occupée à la suite de violences qui ont coûté la vie à un Israélien et quatre Palestiniens.
«A la suite de l'attaque terroriste perpétrée plus tôt dans la journée dans la région de Tel, les soldats des FDI (armée israélienne, NDLR) se préparent à mener une vaste opération antiterroriste dans ce secteur», a indiqué l'armée. Elle a ajouté avoir reporté les permissions des soldats sur l'ensemble du territoire et déployé ses forces dans la région.
Source: AFP
Isaraël va «adapter son dispositif dans l’une des zones pilotes»
L’armée israélienne va «adapter» le déploiement de ses troupes dans l’une des «zones pilotes» du sud du Liban afin de faciliter la tâche des soldats libanais qui doivent y assurer la sécurité, a déclaré un responsable militaire israélien lundi soir.
L’armée israélienne «va adapter son dispositif dans l’une des zones pilotes afin de permettre aux Forces armées libanaises de remplir leur mission, tout en garantissant la sécurité des soldats de Tsahal et en préservant son droit à l’autodéfense et à la neutralisation des menaces», a indiqué ce responsable, sans préciser de quelle zone il s’agissait.
Source: AFP
L’armée libanaise commence à prendre le contrôle de «zones pilotes»
L’armée libanaise a commencé lundi à assurer la sécurité de trois villages du sud du pays, a affirmé Washington, premier test de l’accord visant à obtenir le retrait des forces israéliennes du sud duLiban et le désarmement du Hezbollah pro-iranien.
Le département d’Etat américain a annoncé »le début des opérations» dans des «zones pilotes» dans les villages de Froun, Srifa, et Zawtar Al-Gharbiya «en accord avec l’accord-cadre trilatéral et sous les auspices du Groupe militaire de coordination pour le Liban».
Il s’agit, selon le communiqué, «d’une conséquence directe des discussions de la semaine passée entre Israël et le Liban à Rome», la sixième session de négociations menées entre les deux pays sous l’égide de Washington depuis avril.
Une source militaire libanaise avait indiqué mercredi soir à l’AFP avoir commencé à renforcer ses patrouilles dans plusieurs villages, dont Froun, jouxtant les zones occupées par les forces israéliennes dans le sud. Mais l’armée israélienne est toujours présente à la périphérie de Zawtar al-Gharbiya, l’un de ces villages, situé en contrebas de la forteresse stratégique de Beaufort.
Source: AFP
Rubio félicite le Liban pour sa «démarche vers la paix»
Le secrétaire d’Etat américain Marco Rubio a félicité le Liban pour sa «démarche vers la paix». Il a rencontré le président libanais Joseph Aoun à Washington dimanche matin, quelques jours après une session de négociations entre Israël et le Liban.
Les deux hommes ont discuté de l’accord-cadre élaboré le 26 juin à Washington, destiné à mettre un terme à l’état de guerre entre les deux pays du Proche-Orient, a indiqué un porte-parole du département d’Etat.
Marco Rubio «a salué le courage du gouvernement libanais, sous la direction du président Aoun, pour ses efforts déterminés à rétablir la souveraineté libanaise, à désarmer le Hezbollah et à démanteler son infrastructure terroriste», adressant des félicitations pour sa «démarche vers la paix».
Le secrétaire d’Etat a également réitéré l’engagement des Etats-Unis à apporter son soutien pour «une mise en oeuvre réussie de l’accord-cadre trilatéral», a poursuivi le porte-parole.
Le chef de la diplomatie américaine s’est également engagé à soutenir «les efforts du gouvernementlibanais pour offrir à la populationlibanaise la paix, la reprise économique et un avenir meilleur».
Source: AFP
Des frappes israéliennes sur Gaza tuent 11 personnes dont des enfants
La Défense civile de Gaza et un hôpital ont annoncé samedi que 11 personnes, dont un couple et trois de leurs enfants, avaient été tuées samedi par des frappes israéliennes dans le territoire palestinien, en dépit du cessez-le-feu conclu en octobre 2025.
Les cinq membres de la famille ont été tués lorsqu'un appartement a été touché dans le nord-ouest de la ville de Gaza, a précisé la Défense civile, un service de secours opérant sous l'autorité du mouvement islamiste Hamas.
«Le seul survivant de la famille est un enfant, qui n'était pas dans le logement au moment de la frappe», a déclaré à l'AFP Mahmoud Bassal, porte-parole de la Défense civile. L'hôpital Al-Chifa de Gaza a confirmé avoir reçu les cinq corps.
Une porte-parole de l'armée israélienne a indiqué qu'une frappe avait été lancée dans la ville de Gaza pour «viser un terroriste du Hamas». L'armée est en train d'évaluer les résultats de l'opération, a-t-elle ajouté.
Source: AFP