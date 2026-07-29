En Cisjordanie, la violence «ne fait qu'empirer»

Deux mosquées incendiées par des colons israéliens en Cisjordanie

Des colons israéliens ont incendié deux mosquées dans le nord de la Cisjordanie occupée dans la nuit de samedi à dimanche, selon des responsables palestiniens, sur fond de vives tensions après les affrontements ayant fait six morts vendredi. Les attaques et raids de colons israéliens sont quotidiennes dans les villages palestiniens.

A Qousra, au sud de Naplouse, des colons ont mis le feu à un édifice religieux en construction, a indiqué à l'AFP le maire de la ville, Abdel Azim Wadi. «Le feu a détruit l'entrée de la mosquée et a même endommagé la maçonnerie», a-t-il précisé, ajoutant que des graffitis en hébreu, dont le mot «vengeance», avaient été inscrits sur les murs.

Vendredi, quatre Palestiniens et deux Israéliens sont morts lors d'affrontements dans le village palestinien de Tell, près de Naplouse, où des colons avaient pénétré. L'armée israélienne a indiqué que ses soldats, dépêchés à Qousra après un signalement, avaient «cherché les suspects, enfuis avant leur arrivée», et «observé des traces d'incendie criminel et des graffitis sur les lieux».

Un second incident s'est produit dans le village de Kour, près de Tuulkarem, où une autre mosquée a été la cible d'un «incendie et de tags racistes», selon le ministère palestinien des Dotations et des affaires religieuses. Après les affrontements à Tell vendredi, Israël a annoncé une opération d'ampleur dans le nord de la Cisjordanie, occupée depuis 1967, notamment à Naplouse.

Samedi, la ville était en grande partie paralysée, de longues files d'attente s'étirant aux stations-service sur fond de pénurie de carburant, selon un journaliste de l'AFP sur place. D'après un décompte de l'AFP, fondé sur les données du ministère de la Santé palestinien, au moins 1094 Palestiniens, combattants ou civils, ont été tués par des soldats ou des colons israéliens depuis octobre 2023 en Cisjordanie.

Source: AFP