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Après une attaque au couteau en Cisjordanie
Israël menace l'Autorité palestinienne d'une «guerre totale»

Israël menace l'Autorité palestinienne en cas d'attaque similaire à celle du 7 octobre. Cette menace intervient après une attaque au couteau contre un colon israélien en Cisjordanie occupée.
Publié: 14:38 heures
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Dernière mise à jour: 14:39 heures
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Israël Katz menace l'Autorité palestinienne en cas d'attaque contre son armée ou contre les colonies juives en Cisjordanie occupée.
Photo: keystone-sda.ch

En bref

Généré par l’IA, vérifié par la rédaction
  • Israël menace l'Autorité palestinienne d'une «guerre totale» si une attaque similaire au 7 octobre était lancée.
  • Un Palestinien a été tué après avoir attaqué au couteau un colon israélien en Cisjordanie occupée.
  • Le haut représentant pour Gaza juge que les violences en Cisjordanie et l'impasse à Gaza menacent la solution à deux Etats.
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ATS Agence télégraphique suisse

Israël a menacé lundi l'Autorité palestinienne (AP) d'une «guerre totale» en cas d'attaque contre son armée ou contre les colonies juives en Cisjordanie occupée similaire à celle du 7 octobre perpétrée par le Hamas à Gaza.

«Dans l'éventualité où (...) nous apprenons avec certitude qu'ils s'apprêtent à lancer une attaque terroriste similaire à celle du 7-Octobre contre les forces de Tsahal et la population juive des implantations, le Premier ministre Benjamin Netanyahu et moi-même avons donné pour instruction à l'armée de se préparer à une guerre totale contre les dirigeants et les mécanismes de l'AP», a déclaré le ministre de la Défense Israël Katz.

Il a notamment évoqué l'«assassinat de personnalités de premier plan» ou encore «l'évacuation des habitants de villes et de villages d'où des activités terroristes sont menées», comparant de telles mesures à celles prises par l'armée israélienne au Liban et à Gaza.

Attaque au couteau en Cisjordanie occupée

Israël Katz s'exprimait après que les autorités israéliennes eurent rapporté une attaque au couteau commise par un Palestinien contre un colon dans le nord de la Cisjordanie occupée.

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La victime a été hospitalisée, selon le Magen David Adom, l'équivalent israélien de la Croix-Rouge. L'assaillant, qui avait pris la fuite, a été retrouvé après une vaste chasse à l'homme et tué par des militaires, a déclaré l'armée israélienne.

Rien n'indique que cette attaque rapportée par les autorités israéliennes ait été menée avec l'assentiment ou la connaissance de l'Autorité palestinienne, basée à Ramallah.

«Notre politique en Judée-Samarie (nom donné par Israël à la Cisjordanie, NDLR) est claire: poursuivre sans relâche le terrorisme palestinien, développer et renforcer l'implantation juive, et maintenir la stabilité sécuritaire», a dit Israël Katz dans un communiqué.

Israël continuera «à éliminer les terroristes, à poursuivre ceux qui les envoient et à détruire les infrastructures terroristes en Judée-Samarie», a déclaré Benjamin Netanyahu après l'attaque.

Le mouvement islamiste palestinien Hamas a, de son côté, loué l'attaque et appelé à «intensifier la résistance» contre l'armée et contre les colons.

Le haut représentant pour Gaza très inquiet

La recrudescence des violences de colons en Cisjordanie conjuguée à l'absence de progrès à Gaza menacent de rendre «impossible» la solution à deux Etats, a prévenu lundi Nikolaï Mladenov, le haut représentant pour Gaza du «Conseil de paix» mis en place par Donald Trump.

«Si la situation à Gaza perdure ou si l'on n'avance pas dans la mise en place du plan de paix (...), la solution à deux Etats deviendra pratiquement impossible», a déclaré le diplomate bulgare depuis Abou Dhabi, lors du Forum Hili.

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«Compte tenu de ce qui se passe en Cisjordanie et sachant que plus de 50% de Gaza est désormais contrôlé par l'armée israélienne, que moins de 50% est sous le contrôle du Hamas, il n'existe aucune voie crédible vers une résolution politique du conflit», a-t-il ajouté.

Le président américain Donald Trump tente d'arracher un accord de paix pour tourner la page de la guerre déclenchée par Israël à Gaza après les attaques sans précédent du 7 octobre 2023 menées par le Hamas palestinien.

Mais le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a rejeté le mois dernier le dernier volet du plan qui avait été accepté par le Hamas et prévoit un retrait israélien progressif, parallèlement au désarmement du mouvement islamiste, dans sa version publiée par le «Conseil de paix».

Ce désarmement doit être supervisé par la Force internationale de stabilisation (ISF), une unité en cours de constitution dirigée par le général américain Jasper Jeffers et qui se déploiera à Gaza quand la situation s'apaisera.

«La seule façon de réussir, c'est de mettre en place une gouvernance de transition, de procéder au désarmement et au retrait (des troupes israéliennes, NDLR) à Gaza», a insisté Nikolaï Mladenov.

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