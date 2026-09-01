Des colons israéliens ont tenté mardi d'incendier la mosquée Nour al-Din al-Zanki à Bazariya, en Cisjordanie occupée, selon les autorités palestiniennes. Des graffitis en hébreu ont été laissés sur les murs.

AFP Agence France-Presse

Des colons israéliens ont tenté mardi de mettre le feu à une mosquée en Cisjordanie occupée, territoire où les attaques contre les Palestiniens se multiplient, a annoncé le ministère palestinien des Affaires religieuses. Selon le ministère, «un groupe de colons a tenté d'incendier des parties de la mosquée Nour al-Din al-Zanki», dans le village de Bazariya, près de Naplouse, dans le nord du territoire palestinien, laissant des graffitis en hébreu sur les murs.

Des vidéos et des photos prises par un journaliste de l'AFP montrent des Palestiniens inspectant les dégâts causés dans une pièce située sous la mosquée, tandis que des mots menaçants sont écrits en hébreu sur les murs extérieurs. Majed Nasr, qui habite à proximité de la mosquée, a déclaré à l'AFP que l'attaque s'était produite «vers 02H45 du matin» (23H45 GMT lundi). «Une petite explosion a provoqué un incendie dans une partie du bâtiment à l'intérieur de la mosquée», a-t-il précisé.

«Nous avons réussi à maîtriser l'incendie avant qu'il ne s'aggrave et n'atteigne le bâtiment principal de la mosquée, situé à l'étage supérieur», a-t-il ajouté, précisant que le contenu de la pièce avait été endommagé. Contactée par l'AFP, l'armée israélienne n'a pas commenté dans l'immédiat. Depuis le début de l'année, 13 mosquées ont été «profanées» ou prises pour cible par l'armée israélienne et des colons, selon le ministère palestinien des Affaires religieuses.

«Toutes les lignes rouges franchies»

Dans un communiqué publié mardi, la présidence palestinienne a affirmé que «les attaques contre les lieux saints sont devenues une politique systématique adoptée et protégée par le gouvernement d'occupation», ajoutant que «ces attaques systématiques ont franchi toutes les lignes rouges et menacent de déclencher un conflit religieux qui aurait de graves conséquences pour la région et le monde». Plus de 500'000 Israéliens vivent dans des colonies en Cisjordanie, illégales au regard du droit international, aux côtés d'environ trois millions de Palestiniens.

Les violences de colons ont drastiquement augmenté depuis l'attaque sans précédent du mouvement islamiste Hamas en Israël le 7 octobre 2023, avec des raids quasi quotidiens contre des villages et des actes de harcèlement ou d'intimidation. Mardi, la police israélienne a annoncé l'arrestation de huit Israéliens âgés de 16 à 20 ans, soupçonnées d'être impliquées dans des «incendies et agressions» à Hébron, dans le sud de la Cisjordanie occupée.



