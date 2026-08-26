Quels sont les arguments en faveur des voitures d’occasion?

Pour faire des économies tout en misant sur un modèle presque neuf lors du choix d’une nouvelle voiture, les jeunes occasions sont la solution toute trouvée. Voici les principaux avantages et comment un leasing all-inclusive permet en plus de planifier ses dépenses.

Article rémunéré, présenté par AMAG Leasing.

Les personnes à la recherche d’une voiture ont aujourd’hui l’embarras du choix: le nombre de modèles et de types de motorisation proposés est énorme, y compris sur le marché de l’occasion. Ce dernier est particulièrement intéressant pour les personnes qui accordent une attention particulière au prix et à la disponibilité rapide de la voiture de leurs rêves.

Et si, en plus, vous souhaitez conduire un modèle presque neuf, optez pour une jeune occasion. Elle combine le meilleur de deux mondes: d’une part, une technologie automobile moderne avec systèmes d’info-divertissement, de confort et d’aide à la conduite de dernière génération et, d’autre part, une dépréciation déjà amortie.

Nous vous présentons ci-dessous les arguments en faveur de cette catégorie de véhicules et la rentabilité d’un leasing all-inclusive comme modèle de paiement.

Véhicules d’occasion: 7 avantages en un coup d’œil

1 Disponibilité immédiate

Les véhicules neufs peuvent être soumis à des délais de livraison en fonction de l’équipement souhaité. En revanche, les véhicules d’occasion se trouvent chez le concessionnaire et sont prêts à rouler immédiatement.

2 Esthétique comme neuve

En fonction du kilométrage parcouru, les jeunes occasions sont visuellement à peine différentes des voitures neuves. Chez AMAG Leasing, par exemple, de très nombreuses voitures d’occasion n’ont que quelques milliers de kilomètres au compteur: elles sont comme neuves.

3 À la pointe de la technologie

Les jeunes occasions sont également à la pointe du progrès technique, car ils disposent de systèmes d’aide à la conduite et d’info-divertissement modernes. Pourquoi? Comme le restylage d'un modèle a généralement lieu tous les deux ans environ, l’équipement reste à jour pendant une période prolongée.

4 Excellent rapport qualité-prix

Comme la plus grande partie de la perte de valeur d’un véhicule neuf intervient au cours de la première année, les jeunes occasions se distinguent par un excellent rapport qualité-prix. La première importante dépréciation a déjà été supportée par le premier propriétaire.

5 Transparence totale des coûts avec le leasing all-inclusive

Celui ou celle qui conduit une voiture ne paie pas seulement l’achat, mais aussi l’assurance, l’entretien et le changement de pneus. Un leasing all-inclusive permet de planifier: les services d’entretien conformes aux prescriptions du constructeur, la mise à niveau des différents liquides, le remplacement des pneus pour l’été et l’hiver pendant la durée du leasing ainsi que l’assurance sont couverts par une unique mensualité fixe. Un modèle qui a déjà fait son entrée dans le domaine des vacances, du streaming ou de l’abonnement de téléphonie mobile et qui s’impose désormais de plus en plus dans le domaine automobile. Cela signifie plus de plaisir au volant et moins de paperasse.

A qui s’adressent les jeunes occasions? Les grandes conductrices pragmatiques: elles ont besoin d’un véhicule, mais ne souhaitent pas ou ne peuvent pas dépenser un budget pour un véhicule neuf.

elles ont besoin d’un véhicule, mais ne souhaitent pas ou ne peuvent pas dépenser un budget pour un véhicule neuf. Les familles: elles recherchent la sécurité, beaucoup d’espace et une technologie moderne à un prix attrayant.

elles recherchent la sécurité, beaucoup d’espace et une technologie moderne à un prix attrayant. Automobilistes soucieux de leur budget: ils recherchent un équipement haut de gamme, mais ne souhaitez pas payer le prix total du véhicule neuf. Les grandes conductrices pragmatiques: elles ont besoin d’un véhicule, mais ne souhaitent pas ou ne peuvent pas dépenser un budget pour un véhicule neuf.

elles ont besoin d’un véhicule, mais ne souhaitent pas ou ne peuvent pas dépenser un budget pour un véhicule neuf. Les familles: elles recherchent la sécurité, beaucoup d’espace et une technologie moderne à un prix attrayant.

elles recherchent la sécurité, beaucoup d’espace et une technologie moderne à un prix attrayant. Automobilistes soucieux de leur budget: ils recherchent un équipement haut de gamme, mais ne souhaitez pas payer le prix total du véhicule neuf.

6 Bénéficier de taux d’intérêt plus attrayants

En regroupant plus de prestations avec le leasing all-inclusive, vous bénéficiez, par exemple chez AMAG Leasing, de conditions préférentielles. Ainsi, des véhicules d’occasion sélectionnés des marques Volkswagen, Audi, SEAT, Škoda, CUPRA et VW Véhicules Utilitaires sont actuellement disponibles en leasing all-inclusive dès 0,99%* (voir encadré).

7 Aucun souci concernant les frais d’entretien

Quand on s’intéresse à un véhicule d’occasion, on se demande souvent si des réparations inattendues risquent de survenir. Des promesses de qualité transparentes consolident ici la confiance. Chez les partenaires certifiés de véhicules d’occasion, tous les véhicules sont soumis à des contrôles de qualité complets et bénéficient d’une garantie de 12 mois.

Conclusion: en combinant un modèle d’occasion avec une offre all-inclusive intelligente, vous pouvez profiter au quotidien d’un pack global bien pensé.

* Leasing à 0,99% valable pour les véhicules d’occasion à essence et diesel lors de la souscription d’un contrat LeasingPLUS Advanced en combinaison avec l’assurance mensualités LeasingPLUS Care et l’assurance auto LeasingPLUS Care. Exemple de calcul avec un prix d’achat: CHF 40'000.- . Taux d’intérêt annuel effectif: 0,99%, durée: 48 mois (10'000 km/an), premier versement de 20%: CHF 8'000.-. Mensualité de leasing du véhicule: CHF 299.-/mois, mensualité LeasingPLUS Advanced: CHF 109.-/mois, plus mensualité de l’assurance mensualités LeasingPLUS Care et mensualité LeasingPLUS Care assurance auto (pouvant varier en fonction du sexe, de l’âge, du lieu de résidence et d’autres caractéristiques). LeasingPLUS Advanced comprend les prestations de service, le remplissage de certains liquides, le remplacement des pneus été et hiver pendant la durée du leasing, ainsi que le changement de roues ou de pneus. L’assurance mensualités LeasingPLUS Care assure les mensualités de leasing contre les risques de chômage involontaire et d’incapacité totale de travail suite à une maladie ou un accident. L’assureur de l’assurance mensualités est AXA Assurances SA. L’assureur de l’assurance auto LeasingPLUS Care est la Zurich Compagnie d’Assurances SA. Valable pour les contrats conclus du 01/07/2026 au 30/09/2026 ou jusqu’à révocation pour les véhicules d’occasion (>1 000 km) importés par AMAG Import AG des marques Volkswagen, Audi, SEAT, Škoda, CUPRA et VW Véhicules utilitaires. Uniquement chez les partenaires participants et avec un financement par AMAG Leasing AG. Valable pour les clients privés et les personnes physiques bénéficiant de conditions d’entreprise, ainsi que pour les petits entrepreneurs disposant d’un parc automobile comprenant jusqu’à trois véhicules. Sous réserve de modifications et d’erreurs. Dans la limite des stocks disponibles. L’octroi d’un crédit est interdit s’il entraîne un surendettement du consommateur.