Quand les températures montent, le vin peut lui s'alléger. Les vins à teneur modérée en alcool apportent fraîcheur, buvabilité et élégance dans le verre. Ils accompagnent les soirées douces, la cuisine légère et les longues nuits d'été, sans jamais peser.

Article rémunéré, présenté par Mondovino.

L'été est une saison tout en légèrté. Dans les assiettes, on préfère des salades, des poissons, des légumes ou des grillades. Et le vin, lui aussi, peut s'alléger. Sans pour autant vouloir dire moins de plaisir! Les vins à teneur modérée en alcool révèlent justement toute leur force par temps chaud. Plus légers, plus frais, ils donnent envie de la prochaine gorgée. Dans le vin, l'alcool n'apporte pas que chaleur et puissance: il façonne aussi le corps, la texture et toute la sensation en bouche. Plus la teneur en alcool grimpe, plus un vin peut sembler opulent et massif. À 11 ou 12 degrés, c'est souvent autre chose qui prend le dessus: la fraîcheur, l'acidité, la minéralité, des arômes fins du raisin en somme. Le vin paraît plus élancé, plus précis et souvent franchement désaltérant.

Des compagnons de table estivaux

Ça tombe bien: par temps chaud, on cherche dans le verre moins de concentration, plus de tension. Un riesling frais à l'acidité croquante, un fendant minéral, un vinho verde pétillant ou un vin de Loire apportent exactement la légèreté qu'il faut en ce moment. Faciles en apéro, ils sont aussi d'excellents partenaires à table. C'est justement leur fraîcheur qui en fait des alliés parfaits pour les plats d'été. Le mousseux joue lui aussi la carte de l'alcool modéré. Effervescence, fraîcheur et une température de service basse renforcent encore cette sensation de légèreté. Ces vins ne sont pas des solistes solennels, mais plutôt des compagnons charmants qui accompagnent une soirée du premier verre jusqu'au dernier plat.

Et le rouge, dans tout ça? Il a évidemment sa place. Un pinot noir à 12,5 degrés prouve que le rouge peut très bien fonctionner en été. Style, fraîcheur et température de service font toute la différence. Des pinots élancés et élégants, à l'acidité fine et au fruit discret, s'accordent à merveille avec les grillades, la volaille ou les légumes de saison.

La légèreté n'est pas un sacrifice

Moins d'alcool, ça ne veut absolument pas dire moins de caractère. C'est même souvent l'inverse. Là où la puissance recule, les subtilités s'expriment mieux. Les vins paraissent plus dansants, plus précis, plus simples. Exactement ce qu'il faut pour la plus belle discipline de l'été: boire, manger, discuter, et rester assis un peu plus longtemps.

L'Exotique Columbia Valley Riesling Kung Fu Girl, Charles Smith, à 14.95 francs Le «Kung Fu Girl» est fait pour tous ceux qui cherchent de la tension dans le verre en été. Avec sa teneur modérée en alcool, il reste léger sans jamais sacrifier sa présence aromatique. Au nez: agrumes et pomme verte croisent des notes fruitées exotiques. En bouche: acidité juteuse, animante, merveilleusement fraîche. Bien frais, il développe cette buvabilité sans complication qui appelle déjà le deuxième verre. Sa fraîcheur en fait le compagnon idéal d'une salade estivale au chèvre, d'un poulet rôti ou d'un omble chevalier grillé au beurre citronné. Columbia Valley Riesling Kung Fu Girl, Charles Smith, à 14.95 francs Le «Kung Fu Girl» est fait pour tous ceux qui cherchent de la tension dans le verre en été. Avec sa teneur modérée en alcool, il reste léger sans jamais sacrifier sa présence aromatique. Au nez: agrumes et pomme verte croisent des notes fruitées exotiques. En bouche: acidité juteuse, animante, merveilleusement fraîche. Bien frais, il développe cette buvabilité sans complication qui appelle déjà le deuxième verre. Sa fraîcheur en fait le compagnon idéal d'une salade estivale au chèvre, d'un poulet rôti ou d'un omble chevalier grillé au beurre citronné. Commander maintenant

Le Salé Valais AOC Fendant Dame de Sion, à 14.50 francs Le classique valaisan montre à quel point un vin autour de 11 à 12 degrés peut être élégant. Le fendant «Dame de Sion» se présente clair, frais et sans détour, avec de fins arômes fruités, des touches florales et cette minéralité qui le rend si buvable. En bouche: élancé, acidité discrète, finale agréablement sèche. Parfait avec les spécialités valaisannes, comme une raclette légère aux légumes d'été, mais aussi avec la truite, la féra ou une salade fraîche saucisse-fromage. Valais AOC Fendant Dame de Sion, à 14.50 francs Le classique valaisan montre à quel point un vin autour de 11 à 12 degrés peut être élégant. Le fendant «Dame de Sion» se présente clair, frais et sans détour, avec de fins arômes fruités, des touches florales et cette minéralité qui le rend si buvable. En bouche: élancé, acidité discrète, finale agréablement sèche. Parfait avec les spécialités valaisannes, comme une raclette légère aux légumes d'été, mais aussi avec la truite, la féra ou une salade fraîche saucisse-fromage. Commander maintenant

Le Sans-Complication La Côte AOC Oh là là CHSSLA, Young Poets, à 12.50 francs Rien que le nom donne envie d'été. Avec son alcool modéré, l'«Oh là là CHSSLA» reste léger et animé, tandis que la retenue typique du cépage laisse toute la place à la fraîcheur et à la minéralité. Fruit clair, notes florales fines, épices discrètes: la bouche est sèche et directe. Bien frais, il accompagne un apéro, du poisson grillé ou une salade de tomates estivale à la feta. Et il fait aussi excellente figure à côté d'un plateau de fromages vaudois. La Côte AOC Oh là là CHSSLA, Young Poets, à 12.50 francs Rien que le nom donne envie d'été. Avec son alcool modéré, l'«Oh là là CHSSLA» reste léger et animé, tandis que la retenue typique du cépage laisse toute la place à la fraîcheur et à la minéralité. Fruit clair, notes florales fines, épices discrètes: la bouche est sèche et directe. Bien frais, il accompagne un apéro, du poisson grillé ou une salade de tomates estivale à la feta. Et il fait aussi excellente figure à côté d'un plateau de fromages vaudois. Commander maintenant

Le Facile à Boire Loire Gros Plant du Pays Nantais Folle Blanche, Luneau-Papin, à 18.95 francs Un verre de ce vin de Loire suffit à comprendre pourquoi les vins légers séduisent autant. Vinifié à partir du cépage Folle Blanche, le «Gros Plant» apporte une fraîcheur marquée, presque un souffle venu de l'Atlantique. Agrumes, fruit vert, nuances minérales: voilà pour le nez. En bouche: élancé, sec, animant, avec une acidité vive qui en fait le vin d'été par excellence. Un régal avec les fruits de mer, les moules ou les huîtres. Mais une assiette de moules-frites ou un simple poisson grillé se transforme aussi, grâce à sa fraîcheur, en petit festin d'été. Loire Gros Plant du Pays Nantais Folle Blanche, Luneau-Papin, à 18.95 francs Un verre de ce vin de Loire suffit à comprendre pourquoi les vins légers séduisent autant. Vinifié à partir du cépage Folle Blanche, le «Gros Plant» apporte une fraîcheur marquée, presque un souffle venu de l'Atlantique. Agrumes, fruit vert, nuances minérales: voilà pour le nez. En bouche: élancé, sec, animant, avec une acidité vive qui en fait le vin d'été par excellence. Un régal avec les fruits de mer, les moules ou les huîtres. Mais une assiette de moules-frites ou un simple poisson grillé se transforme aussi, grâce à sa fraîcheur, en petit festin d'été. Commander maintenant

Le Dynamique Vinho Verde DOC Fio a Fio, Sogrape Vinhos, à 9.95 francs Le Vinho Verde semble taillé pour les jours de canicule. Le Fio a Fio mise sur peu d'alcool et beaucoup de fraîcheur. Agrumes clairs, pomme verte, touches florales: un parfum frais et facile. En bouche: élancé, sec, vif, acidité fine, finale animée. Plus il est servi frais, plus son caractère estival s'exprime. Idéal avec des entrées légères, des salades et du poisson grillé, mais aussi avec une planche d'inspiration portugaise: sardines, olives, tomates, légumes grillés. Vinho Verde DOC Fio a Fio, Sogrape Vinhos, à 9.95 francs Le Vinho Verde semble taillé pour les jours de canicule. Le Fio a Fio mise sur peu d'alcool et beaucoup de fraîcheur. Agrumes clairs, pomme verte, touches florales: un parfum frais et facile. En bouche: élancé, sec, vif, acidité fine, finale animée. Plus il est servi frais, plus son caractère estival s'exprime. Idéal avec des entrées légères, des salades et du poisson grillé, mais aussi avec une planche d'inspiration portugaise: sardines, olives, tomates, légumes grillés. Commander maintenant

Le Délicat Weisser Burgunder trocken, Weingut Katrin Wind, Pfalz, à 12.95 francs Ce pinot blanc sec du Palatinat associe un fruit discret à une fine épice et une texture agréablement souple. En bouche: clair, équilibré, avec des arômes de pomme jaune, de fleurs blanches et une délicate note minérale. L'alcool reste en retrait, laissant le vin paraître frais et élégant. Parfait pour la table d'été: sandre poêlé, crevettes grillées ou poulet léger aux herbes et au citron. Weisser Burgunder trocken, Weingut Katrin Wind, Pfalz, à 12.95 francs Ce pinot blanc sec du Palatinat associe un fruit discret à une fine épice et une texture agréablement souple. En bouche: clair, équilibré, avec des arômes de pomme jaune, de fleurs blanches et une délicate note minérale. L'alcool reste en retrait, laissant le vin paraître frais et élégant. Parfait pour la table d'été: sandre poêlé, crevettes grillées ou poulet léger aux herbes et au citron. Commander maintenant

Le Croquant Kaiserstuhl Pinot Noir Herrenstück, Weingut Holger Koch, à 16.95 francs Ce Pinot Noir du Kaiserstuhl prouve, avec ses 12,5 degrés, que la légèreté estivale ne s'arrête pas au blanc. Il mise sur l'élégance plutôt que sur la puissance: baies rouges fines, cerises, nuances épicées. En bouche: élancé, juteux, précis, acidité fine, texture soyeuse. Servi légèrement frais, il devient le rouge parfait des soirées chaudes. Il accompagne à merveille un poulet grillé, des côtelettes de veau ou des saucisses aux herbes, mais aussi des aubergines, poivrons et courgettes grillés. Un Pinot pour tous ceux qui veulent voir rouge, même en été. Kaiserstuhl Pinot Noir Herrenstück, Weingut Holger Koch, à 16.95 francs Ce Pinot Noir du Kaiserstuhl prouve, avec ses 12,5 degrés, que la légèreté estivale ne s'arrête pas au blanc. Il mise sur l'élégance plutôt que sur la puissance: baies rouges fines, cerises, nuances épicées. En bouche: élancé, juteux, précis, acidité fine, texture soyeuse. Servi légèrement frais, il devient le rouge parfait des soirées chaudes. Il accompagne à merveille un poulet grillé, des côtelettes de veau ou des saucisses aux herbes, mais aussi des aubergines, poivrons et courgettes grillés. Un Pinot pour tous ceux qui veulent voir rouge, même en été. Commander maintenant

L'article a été rédigé par Tobias Gysi, universitaire spécialisé dans le vin et sommelier suisse. Il est l'auteur de la rubrique «Château Gysi» pour Mondovino.