Netanyahu fustige des colons israéliens après une attaque

Des dizaines de colons israéliens ont pris pour cible le village palestinien de Qusra samedi. Ces violences ont entraîné une condamnation inhabituelle de Benjamin Netanyahu, dénonçant des actes criminels nuisibles à l'image d'Israël.

En bref Généré par l’IA, vérifié par la rédaction Des colons israéliens ont attaqué samedi le village palestinien de Qusra, en Cisjordanie occupée, provoquant une rare condamnation du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu pour ces actes violents. L'armée israélienne est intervenue après des affrontements entre colons et Palestiniens, marqués par des jets de pierres.

Selon des témoins, des colons ont encerclé des Palestiniens dans une maison et les ont agressés. A Jalud, des journalistes et une femme palestinienne ont également été attaqués par des colons masqués.

Depuis le 7 octobre 2023, au moins 1103 Palestiniens et 48 Israéliens ont été tués dans des violences en Cisjordanie, selon des données de l'AFP et des autorités israéliennes et palestiniennes.

AFP Agence France-Presse

Des dizaines de colons israéliens ont attaqué samedi le village palestinien de Qusra dans le nord de la Cisjordanie occupée, selon l'armée israélienne et un habitant, provoquant une rare critique du Premier ministre Benjamin Netanyahu après une période de tensions dans ce secteur.

Début août, un groupe de colons a commencé à bloquer l'accès à cette localité située près de Naplouse et à assiéger des habitants, suscitant des condamnations nationales et internationales. Les forces israéliennes, qui avaient été envoyées sur place, continuent d'opérer dans la zone. Samedi, Youssef Abdul Karim Hassan, un habitant, a déclaré à l'AFP qu'une poignée de villageois faisaient des travaux dans une maison lorsqu'ils ont été approchés par un petit groupe de colons.

Ceux-ci sont ensuite revenus avec des dizaines d'autres et ont encerclé les Palestiniens à l'intérieur de la maison, avant de leur jeter des pierres, selon Youssef Abdul Karim Hassan. Dans la localité voisine de Jalud, la chaîne américaine NBC News a indiqué que des colons masqués avaient attaqué et blessé des membres de son équipe de reportage, ainsi qu'une Palestinienne qu'elle devait interviewer.

«Je condamne fermement les actes de violence criminels commis dans les villages de Qusra et Jalud par une poignée d'émeutiers qui enfreignent la loi, causent un grand tort à la communauté juive respectueuse des lois, entravent l'action de Tsahal (armée) dans l'accomplissement de ses missions et nuisent à la position d'Israël dans le monde», a réagi Netanyahu dans un communiqué, une rare critique émise à l'encontre de colons israéliens. Le ministère israélien des Affaires étrangères a qualifié ces violences de «honte».

«Des émeutiers»

Des images filmées samedi par l'AFP dans le village de Qusra montrent des dizaines de membres des forces israéliennes déployés. L'armée, qui occupe la Cisjordanie depuis 1967, a indiqué que ses soldats et la police aux frontières avaient été dépêchés «à la suite d'informations selon lesquelles des émeutiers israéliens étaient arrivés dans la zone et que des affrontements violents avaient eu lieu, notamment des jets de pierres contre des Palestiniens et d'autres civils».

«A leur arrivée, les forces de sécurité ont identifié des dizaines d'émeutiers qui s'étaient retranchés dans une maison palestinienne alors que des habitants palestiniens s'y trouvaient», a-t-elle ajouté dans un communiqué. Elle a mentionné des «informations faisant état de Palestiniens blessés», sans plus de précision. Selon cette source, les forces ont oeuvré à faire sortir les colons de la maison et ont saisi des véhicules, «soupçonnés d'avoir été utilisés pour atteindre la zone» et qui seront utilisés comme éléments de preuve dans l'enquête ouverte par la police.

Plus de 500'000 Israéliens vivent dans des colonies en Cisjordanie, illégales au regard du droit international, aux côtés d'environ trois millions de Palestiniens. La colonisation de la Cisjordanie s'est poursuivie sous tous les gouvernements israéliens depuis 1967, mais s'est nettement accélérée depuis l'arrivée de l'extrême droite dans la coalition de Netanyahu au pouvoir fin 2022.

Les violences commises par des colons se sont intensifiées depuis l'attaque sans précédent du Hamas le 7 octobre 2023, avec des attaques et des actes de harcèlement ou d'intimidation, qui mènent rarement à des poursuites judiciaires. Selon un décompte de l'AFP fondé sur les données du ministère palestinien de la Santé, les soldats ou colons ont tué au moins 1103 Palestiniens – combattants et civils – depuis le 7-Octobre. Selon les chiffres israéliens, sur la même période, au moins 48 Israéliens – civils et membres des forces de sécurité – ont été tués dans des attaques palestiniennes ou lors d'opérations militaires israéliennes.



