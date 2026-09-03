Le ministre israélien Itamar Ben Gvir propose de transférer les deux millions d’habitants de Gaza à l’étranger d’ici sept ans. Ce plan controversé survient peu avant des élections en Israël.

Ben Gvir présente un plan pour vider Gaza de ses habitants

Ben Gvir présente un plan pour vider Gaza de ses habitants

AFP Agence France-Presse

Le ministre israélien de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir a présenté jeudi un plan pour vider la bande de Gaza de sa population palestinienne qui serait envoyée à l'étranger, une proposition qui arrive avant des élections disputées en Israël.

Cette figure de l'extrême droite israélienne a fixé comme objectif le départ de 250000 Palestiniens de Gaza en un an, puis du reste des quelque deux millions d'habitants de ce territoire ravagé par la guerre entre Israël et le Hamas au cours des six années suivantes.

«C'est réaliste», a assuré ce pilier de la coalition au pouvoir, dont les déclarations sont régulièrement condamnées à l'étranger. Il a également affirmé que plusieurs pays étaient «prêts» à accueillir les Gazaouis, sans préciser lesquels.



