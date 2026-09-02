Des militants juifs luttent contre les violences des colons

En Cisjordanie, des militants juifs, guidés par leur foi pacifiste, protègent des Palestiniens face à des colons violents. Cinq d'entre eux ont été blessés lors d'une intervention à Jannatah, près de Bethléem.

En bref Généré par l’IA, vérifié par la rédaction Des militants israéliens, dont Ziva Sharp, se mobilisent en Cisjordanie occupée pour protéger des Palestiniens menacés par des colons violents. Ces interventions, motivées par des valeurs humanistes et religieuses, les opposent à des colons qui revendiquent également agir par foi.

La semaine dernière, cinq militants ont été blessés à Jannatah, près de Bethléem. Ils tentaient de protéger une famille palestinienne lorsque des colons les ont violemment attaqués avec des pierres et du gaz poivré.

L’avant-poste Kochav Yehuda, construit illégalement sur des terres palestiniennes, a été démantelé 64 fois par les autorités israéliennes et reconstruit à chaque reprise, la dernière fois le 1er septembre 2026.

AFP Agence France-Presse

Ziva Sharp l'affirme: c'est sa foi juive qui l'a motivée à se rendre de Jérusalem en Cisjordanie occupée pour défendre des Palestiniens menacés par des colons radicaux. Un engagement qui l'a conduit, avec son groupe, à être prise à partie par ces colons, qui revendiquent eux aussi être guidés par leur foi.

Ziva Sharp et une trentaine d'autres militants appartiennent à un groupe d'Israéliens qui se rendent régulièrement en Cisjordanie pour protéger les Palestiniens victimes d'attaques croissantes de colons violents. De tous âges et de diverses origines sociales, peu d'entre eux sont religieux. La semaine dernière, au moins cinq militants ont été blessés alors qu'ils allaient porter assistance à des Palestiniens harcelés par des colons, dans le village de Jannatah, près de Bethléem.

Ces derniers les ont violemment chassés des lieux, en lançant des pierres et en utilisant du gaz poivré, et un journaliste de l'AFP présent sur place a été blessé au menton par un coup de bâton administré par un enfant colon. Ziva Sharp explique avoir rejoint ces actions pour «mettre en pratique mon engagement envers mon judaïsme, qui est humaniste et non violent» et «réduire, dans la mesure de nos possibilités, les dommages que le peuple juif inflige aux Palestiniens».

«Nous sommes censés être à l'image de Dieu, suivre ses voies et les voies de Dieu sont celles de la pitié, de la compassion et de la justice.» Son mouvement, Bnei Avraham («Les enfants d'Abraham»), rassemble des juifs religieux revendiquant l'héritage du patriarche Abraham, père du monothéisme, selon la Bible. Une exception au sein de la mouvance des militants de la paix en Israël.

Un avant-poste détruit 64 fois

A Jannatah, les militants voulaient construire une clôture pour protéger la maison de la famille Faraj, qui subit des pressions de la part d'extrémistes juifs. Un membre de la famille palestinienne, Mohammed Faraj, a été tué lors d'affrontements avec des colons en mars, et plusieurs de ses proches blessés, sans que personne n'ait été arrêté pour ce meurtre, a dit son frère Hassan à l'AFP.

Les militants dégageaient des obstacles bloquant la route installés par des colons, qui ont construit une maison préfabriquée sur les terres privées de la famille Faraj, quand deux voitures ont surgi. A leur bord, de jeunes colons, qui ont chassé militants et journalistes.

Alors qu'ils faisaient marche arrière, ces derniers ont découvert les vitres de leurs véhicules brisées et leurs pneus crevés. Les soldats israéliens présents sur place ne sont quasiment pas intervenus. Selon les militants, l'avant-poste des colons, baptisé Kochav Yehuda, a été démantelé 64 fois par les autorités israéliennes et reconstruit à chaque fois, la dernière fois la veille de l'incident.

«Les enfants d'Abraham»

La plupart des personnes qui empiètent sur ces terres sont mineures et appartiennent au mouvement radical des «Jeunes des collines», qui veulent expulser les Palestiniens de la Judée-Samarie, le nom biblique que les Israéliens utilisent pour la Cisjordanie. Avishai Liss, 26 ans, qui a grandi dans une localité sioniste et religieuse du nord d'Israël, milite au sein de Bnei Avraham depuis plus d'un an.

«En tant que juif, en tant que sioniste, je pense que ce qui se passe actuellement en Cisjordanie n'est pas juif. Et ce n'est certainement pas moral. C'est pour cela que je viens ici, pour aider le peuple palestinien et défendre leurs maisons contre les colons violents», a-t-il déclaré à l'AFP. Dror Nadel, 27 ans, a lui grandi dans une communauté ultra-orthodoxe près de Tel-Aviv, mais a quitté ce milieu à l'adolescence. Il estime que son éducation ultra-orthodoxe a façonné sa vision «socialiste».

« On peut toujours choisir, dans ses sources, ce qui nous arrange Ziva Sharp »

«Mon père pratiquait la tzedakah (la charité, un commandement du judaïsme, NDLR), il donnait de l'argent aux personnes pauvres du quartier», dit-il. Interrogés sur ce qui différencie leur conception du judaïsme de celle des colons violents, les trois militants estiment qu'il s'agit essentiellement d'une question d'interprétation des mêmes textes. «On peut toujours choisir, dans ses sources, ce qui nous arrange», affirme Ziva Sharp.

«Le fait d'être juif ne signifie pas que vous êtes une bonne personne. Cela ne signifie pas que je soutiens vos valeurs. (...) je pense que la religion est quelque chose de vraiment dangereux. C'est quelque chose de vraiment beau, mais elle peut aussi vous conduire dans de très mauvaises directions», affirme Dror Nadel. Israël occupe la Cisjordanie depuis 1967, où plus de 500'000 Israéliens vivent dans des colonies aux côtés de quelque trois millions de Palestiniens. Les violences commises par des colons israéliens contre des Palestiniens ont fortement augmenté depuis l'attaque du 7 octobre 2023 contre Israël menée par le Hamas depuis Gaza.



