Des colons israéliens auraient incendié huit véhicules et inscrit des slogans racistes dans des villages palestiniens de Cisjordanie. Une enquête a été ouverte.

Des incendies imputés à des colons israéliens en Cisjordanie sèment la discorde

Des incendies imputés à des colons israéliens en Cisjordanie sèment la discorde

AFP Agence France-Presse

Les autorités israéliennes ont annoncé dimanche l'ouverture d'une enquête après que des véhicules et biens palestiniens ont été incendiés et vandalisés dans quatre villages de Cisjordanie occupée, le centriste Gadi Eisenkot, chargé de former un gouvernement, dénonçant un «terrorisme juif».

«Au cours de la nuit», des soldats et des membres de la police des frontières «ont été dépêchés dans les secteurs de Deir as-Sudan, Deir Abu Masha'al, Kafr Malik et At-Tuwani à la suite de signalements et d'images montrant des véhicules incendiés et des graffitis tagués dans la zone», a indiqué l'armée israélienne, qui a dit «condamner fermement» ces actes.

Des images publiées sur les réseaux sociaux montrent des véhicules en flammes ainsi que des slogans inscrits sur des murs dont : «Dans le sang et le feu la Judée est tombée, dans le sang et le feu la Judée se relèvera», en référence au nom utilisé par Israël pour désigner la Cisjordanie, territoire palestinien occupé depuis 1967.

«Des colons ont attaqué la zone nord à la périphérie du village vers deux heures du matin», a raconté à l'AFP Jihad Al-Qaq, un militant du village de Kafr Malik, dans le governorat de Ramallah. «Ils ont incendié environ huit véhicules et ont inscrit des slogans racistes sur les murs des maisons». La police israélienne a annoncé avoir ouvert une enquête.

Gadi Eisenkot, rival du Premier ministre sortant Benjamin Netanyahu et chargé par le chef de l'Etat de former un gouvernement, a dénoncé sur X ces actes, qu'il a qualifiés de «terrorisme juif» ébranlant «la stabilité régionale».

Sanctions contre des entreprises israéliennes

Les violences en Cisjordanie ont flambé depuis l'attaque sans précédent menée par le Hamas le 7 octobre 2023 contre Israël, qui a déclenché la guerre dans la bande de Gaza. Plus de 500'000 Israéliens y vivent dans des colonies considérées comme illégales au regard du droit international, aux côtés d'environ trois millions de Palestiniens.

Depuis octobre 2023, au moins 1119 Palestiniens y ont été tués par des soldats ou des colons israéliens, selon un décompte de l'AFP basé sur des données du ministère palestinien de la Santé. Sur la même période, au moins 51 Israéliens, dont des militaires, ont été tués dans des attaques palestiniennes ou lors d'affrontements en Cisjordanie, selon les chiffres officiels israéliens.

Ces attaques interviennent quelques jours après l'annonce par le Royaume-Uni, suivi par l'Australie, de sanctions visant huit entreprises israéliennes impliquées dans la colonisation en Cisjordanie.