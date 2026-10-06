En reportage sur la récolte des olives en Cisjordanie occupée, un photographe de l’AFP a été roué de coups et visé par des tirs de colons israéliens, mardi. Blessé, il est hospitalisé à Naplouse.

En Cisjordanie, un photographe de l'AFP roué de coups par des colons

En Cisjordanie, un photographe de l'AFP roué de coups par des colons

Il est blessé à la tête et au torse

En bref Généré par l’IA, vérifié par la rédaction Le photographe de l’AFP Jaafar Ashtiyeh a été blessé par des colons armés près d’Aqraba

L’AFP dénonce une attaque grave et demande une enquête, évoquant l’inaction de soldats israéliens

Les violences en Cisjordanie ont explosé depuis 2023, avec des attaques de colons quasi quotidiennes

AFP Agence France-Presse

Un photojournaliste de l'Agence France-Presse a été blessé mardi par des colons israéliens qui l'ont roué de coups et ont tiré des coups de feu dans sa direction alors qu'il était en reportage en Cisjordanie occupée.

Jaafar Ashtiyeh, photographe palestinien expérimenté de 58 ans, a été blessé à la tête et au torse et a été emmené à l'hôpital en ambulance, selon son collègue John Wessels, chef photo de l'AFP pour Israël et les territoires palestiniens qui se trouvait avec lui au moment de l'attaque.

«Nous condamnons fermement cette attaque grave, une de plus, contre des journalistes qui tentent de rendre compte des événements en Cisjordanie et exigeons l'ouverture d'une enquête approfondie», a déclaré le directeur de l'information de l'AFP, Phil Chetwynd.

Jaafar Ashtiyeh et John Wessels se trouvaient près de la localité d'Aqraba, dans le nord de la Cisjordanie occupée, pour un reportage sur le début de la récolte annuelle des olives marquée par des attaques de colons juifs contre des Palestiniens.

Alors qu'ils assistaient à l'arrestation d'un Palestinien par un soldat israélien, un véhicule tout-terrain s'est soudain approché et l'un de ses passagers a ouvert le feu en direction des journalistes et des Palestiniens qui se trouvaient là.

Attaqué par six personnes

Au moins six personnes ont ensuite couru vers les journalistes de l'AFP en tirant des coups de feu. Alors que Jaafar Ashtiyeh tentait de remonter dans le véhicule de l'AFP pour quitter les lieux, deux assaillants l'ont agrippé avant de lui asséner des coups de crosse. «Je l'entendais crier», a témoigné John Wessels, qui a été mis en joue par un assaillant. Les agresseurs ont par ailleurs volé l'appareil photo de Jaafar Ashtiyeh.

Le photographe de l'AFP est désormais hospitalisé à Naplouse, dans le nord de la Cisjordanie occupée. Il est conscient et doit subir des examens d'imagerie médicale, a indiqué son fils Zain Jaafar.

«Il est inacceptable que des journalistes soient frappés et dépouillés par des colons armés sous les yeux de membres des forces de sécurité israéliennes qui n'ont même pas essayé d'intervenir», a dénoncé M. Chetwynd. L'AFP a contacté l'armée israélienne au sujet de cette attaque.

Les violences ont explosé en Cisjordanie

Depuis le début de la guerre à Gaza en 2023, les violences ont explosé en Cisjordanie, où les attaques commises par des colons juifs contre des Palestiniens sont quasi quotidiennes. Plusieurs journalistes palestiniens et étrangers y ont été attaqués. En juillet, une équipe de la chaîne américaine CNN avait ainsi été agressée par des colons près de Ramallah. Quelque 500'000 Israéliens vivent dans des colonies en Cisjordanie, considérées comme illégales au regard du droit international, aux côtés d'environ trois millions de Palestiniens.

Plus de 1100 Palestiniens y ont été tués depuis octobre 2023, en majorité par des soldats israéliens, selon un décompte de l'AFP établi à partir de données du ministère palestinien de la Santé. Selon les chiffres israéliens, une cinquantaine d'Israéliens ont été tués dans des attaques palestiniennes ou lors d'opérations militaires israéliennes sur la même période.