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800 sauveteurs sont mobilisés
Un glissement de terrain en Chine fait 8 morts et 34 disparus

Un glissement de terrain à Pengshui, dans le sud-est de la Chine, a causé vendredi la mort d'au moins 8 personnes et 34 disparitions. Plus de 800 sauveteurs sont mobilisés alors que Xi Jinping appelle à intensifier les recherches.
Publié: il y a 31 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 12 minutes
Des policiers paramilitaires chinois montent la garde sur le Bund à Shanghai le 17 juillet 2026. (Image d'illustration)
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

Un glissement de terrain vendredi dans le sud-est de la Chine a fait au moins huit morts et 34 disparus, ont annoncé les médias d'Etat et les autorités locales.

Selon la chaîne publique CCTV, le glissement de terrain s'est produit vers 9H10 (01H10 GMT) dans le comté de Pengshui, à Chongqing, où plus de 800 sauveteurs ont été déployés sur place. Le président chinois Xi Jinping a appelé à mener des recherches approfondies alors que les opérations de sauvetage se poursuivent, toujours selon les médias. Le chef du comté, Ren Xujiang, a indiqué lors d'une conférence de presse que 18 personnes piégées avaient été retrouvées. Parmi elles, huit ont été déclarées mortes.

Un relief escarpé «imprévisible»

Des images diffusées par CCTV montrent un énorme amas de roches et de terre recouvrant une partie d'une rue résidentielle et commerçante au pied d'une montagne. D'autres séquences montrent des personnes criant et fuyant un nuage de poussière. La zone où s'est produit le glissement de terrain se caractérise par un relief escarpé «imprévisible», a déclaré un autre responsable local lors d'une conférence de presse vendredi.

Des experts présents sur place ont signalé que des roches dangereuses demeuraient encore le long des parois de la falaise, a-t-il ajouté. Le gouvernement a débloqué 50 millions de yuans (7,36 millions de dollars) de fonds de secours en cas de catastrophe naturelle pour soutenir les opérations de sauvetage et de secours et venir en aide aux habitants touchés, ont indiqué le ministère des Finances et le ministère de la Gestion des situations d'urgence.

Le président chinois Xi Jinping a exhorté les autorités à déterminer la cause de la catastrophe et à «identifier et éliminer les risques de catastrophes géologiques et autres dangers potentiels». Le glissement de terrain de Chongqing survient moins de deux semaines après un autre glissement de terrain dans la province du Gansu, dans le nord-ouest du pays, qui a enseveli 33 personnes, dont 21 ont été tuées.

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