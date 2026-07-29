AFP Agence France-Presse
Les secours ont confirmé la mort de 30 personnes supplémentaires dans un glissement de terrain survenu dans le sud-ouest de la Chine le 17 juillet, ont annoncé les autorités, les médias d'État chiffrant désormais le bilan à 41 morts.
«A la suite d'analyses ADN et de l'identification des corps et des restes retrouvés sur le site, 30 victimes supplémentaires ont été confirmées, ont déclaré mardi soir les autorités du district de Pengshui à Chongqing.
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