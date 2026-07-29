Le bilan du glissement de terrain survenu le 17 juillet dans le sud-ouest de la Chine s'élève désormais à 41 morts. Trente nouvelles victimes ont été identifiées grâce à des analyses ADN et à l'identification des corps et des restes retrouvés sur place.

Le bilan grimpe à 41 morts après le glissement de terrain survenu en Chine

Le bilan grimpe à 41 morts après le glissement de terrain survenu en Chine

Dans le sud-ouest du pays

AFP Agence France-Presse

Les secours ont confirmé la mort de 30 personnes supplémentaires dans un glissement de terrain survenu dans le sud-ouest de la Chine le 17 juillet, ont annoncé les autorités, les médias d'État chiffrant désormais le bilan à 41 morts.

«A la suite d'analyses ADN et de l'identification des corps et des restes retrouvés sur le site, 30 victimes supplémentaires ont été confirmées, ont déclaré mardi soir les autorités du district de Pengshui à Chongqing.

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