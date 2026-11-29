Quatorze sportifs français ont été arrêtés au Chili après être entrés illégalement sur la colline sacrée du Géant de Tarapacá, selon la police. Leur sponsor avait publié une vidéo de leur passage sur ce site archéologique protégé.

AFP Agence France-Presse

Quatorze sportifs français ont été arrêtés au Chili pour être entrés illégalement sur la colline sacrée du Géant de Tarapacá, un site archéologique protégé vieux de plus de 600 ans situé dans le désert d'Atacama, au nord du pays, a annoncé dimanche la police locale.

Les personnes arrêtées participaient à une course dans le désert chilien et ont pénétré sur ce site archéologique lundi 23 novembre, selon la police. Situé sur la colline Unita, le Géant de Tarapacá est un dessin anthropomorphe qui mesure 86 mètres de haut, soit l'équivalent d'un immeuble de 30 étages.

Ces géoglyphes, des figures tracées sur les plaines et les flancs des collines à partir de différents types de pierres et de sable, sont des créations ancestrales dont la signification fait encore débat.

Plus qu'une attraction, un patrimoine

L'affaire a éclaté vendredi lorsque l'équipementier Shinzo Paris, sponsor des athlètes, a publié sur ses réseaux sociaux une vidéo où on les voyait sur ce monument national. Le parquet a alors ouvert une enquête qui a conduit à l'arrestation des citoyens français samedi soir. Le ministre chilien de la Culture, Francisco Undurraga, a déploré sur X qu'«en 2026, il y ait encore des gens qui viennent gâcher par leur présence (...) un patrimoine aussi précieux».

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Sur le même réseau social, le gouverneur de la région de Tarapacá, José Miguel Carvajal, a souligné l'importance du géoglyphe. «Nous ne parlons pas uniquement d'une attraction touristique, mais d'un patrimoine qui conserve une partie de notre histoire et de celle de nos peuples premiers».

À la suite de la polémique, la société Shinzo Paris a retiré la vidéo de ses réseaux sociaux et a présenté ses excuses. «À aucun moment nous n'avons marché sur le géoglyphe ni à proximité immédiate. Nous ne l'avons pas touché ni modifié, et nous n'avons laissé aucun type de détritus», a indiqué la marque dans ses stories sur Instagram.

«Nous comprenons désormais qu'accéder à la colline était une erreur et que la préservation d'un site comme celui-ci va au-delà du géoglyphe lui-même», a-t-elle ajouté.