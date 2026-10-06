DE
FR

Sites gouvernementaux
OpenAI s’excuse après l’intrusion d’un agent IA en Australie

OpenAI a présenté ses excuses au Parlement australien après qu'un agent IA autonome a infiltré des sites gouvernementaux en juin. L'entreprise reconnaît des erreurs de gestion et promet de regagner la confiance du public.
Publié: il y a 25 minutes
Le directeur de la stratégie d'OpenAI s'est excusé devant le Parlement australien à Sydney.
Photo: IMAGO/Thomas Fuller
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Un cadre d'OpenAI a concédé mardi devant des parlementaires australiens que le géant américain avait mal géré l'incident de l'infiltration d'un site internet gouvernemental par l'un de ses agents IA autonomes, en juin dernier.

Le directeur de la stratégie d'OpenAI, Jason Kwon, a été auditionné à Sydney par une commission parlementaire spéciale pour l'intelligence artificielle. «Je tiens tout d'abord à présenter mes excuses», a déclaré Kwon. Un agent autonome d'OpenAI a infiltré en juin le site du service de statistiques de la santé australien. Il avait pu accéder à différents fichiers, publics ou non.

«Nous sommes désolés»

Le modèle en question était une IA interne à OpenAI, qui n'avait pas vocation à être commercialisée. Ses évaluateurs l'avaient libérée de ses garde-fous pour mieux jauger ses capacités réelles en matière de cybersécurité. OpenAI a reconnu que son produit avait ciblé quatre plateformes gouvernementales australiennes, et a affirmé s'en être aperçu en août.

«Au cours de la formation et de l'évaluation internes, nos modèles ont accédé à des sites web du gouvernement australien d'une manière qui ne leur avait pas été demandée. Cela n'aurait pas dû se produire. Nous aurions également dû mieux gérer notre réaction», a-t-il déroulé.

Le Premier ministre australien Anthony Albanese avait reproché à l'entreprise de n'avoir alerté le gouvernement qu'en septembre, en envoyant un email décrivant l'incident à une adresse générique destinée au grand public, où le courrier n'est relevé qu'une fois par jour. «Nous sommes désolés. Nous savons que nous avons du travail à faire pour rétablir la confiance du peuple australien. Nous nous engageons à mener à bien cette tâche», s'est excusé Kwon.

Un site de choix

Avec un immense potentiel en énergies renouvelables et de vastes étendues de terres inhabitées, l'Australie s'est présentée comme un site de choix pour les centres de données nécessaires au fonctionnement de l'IA.

OpenAI participe à la construction d'un immense centre de données dans la banlieue de Sydney. Mais les entreprises spécialisées dans l'IA font également face à une opposition locale croissante, car de nombreux Australiens s'interrogent sur leur éthique et sur l'empreinte environnementale de leurs centres de données, très gourmands en énergie.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Vignes chargées et lumière d'automne, le chemin du vignoble de Branson à Loèche (Leuk) est l'un des plus beaux du Valais.
Présenté par
SBB_Logo POS_2F_PANTC_100.png
Du Chablais vaudois au Valais
Huit escapades à vivre en train, de la vigne aux sommets
Quand le groupe tire, la motivation suit presque toute seule.
Présenté par
ASICS_SMSB_Lockup_ASICS Blue_RGB.png
Un psychologue du sport décrypte le phénomène
Pourquoi les run club conquièrent nos villes
VIER PFOTEN_2025-06-04_00014.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Comme nos chiens et nos chats
Les vaches ont des amies et les cochons sont intelligents
Proviande_Metzgete.jpg
Présenté par
proviande-logo-fr.png
Du boudin à la choucroute
La cochonnade, car tout est bon dans le cochon
20260924_TS_CompetitionDay2_230.jpg
Présenté par
2026_SwissSkills_rot_FR.jpg
WorldSkills: le parcours d'Augustin Mettraux
Un escalier pour monter sur le podium?
In der Schweiz wurde aufgrund des heissen und trockenen Sommers vielerorts bereits im August geerntet.
Présenté par
mondovino_neu.jpg.jpeg
Obligés de vendanger la nuit
La chaleur record force les vignerons suisses aux vendanges précoces
20260923_TS_CompetitionDay1_081.jpg
Présenté par
2026_SwissSkills_rot_FR.jpg
WorldSkills: à Shanghaï, la relève suisse ne lâche rien
Ces jeunes Suisses qui visent l'or, malgré la pression
Articles les plus lus
    Articles les plus lus