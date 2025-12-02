DE
Etat d'urgence pour Chat GPT
La roue a tourné: OpenAI tremble face à la puissance de Google

C'est le monde à l'envers dans la Silicon Valley. Il y a trois ans, Google tremblait face à OpenAI, mais maintenant, c'est l'inverse. Le géant d'Internet a rattrapé son retard et Sam Altman met les bouchées doubles.
Le CEO d'OpenAI, Sam Altman, déclare l'état d'urgence.
Tobias Bolzern

Sam Altman est en panique. Le CEO d'OpenAI a activé le code rouge en interne, d'après le portail américain theinformation.com, s'appuyant sur une note interne divulguée. Si Sam Altman est si inquiet, c'est parce que son grand rival, Google, l'a déjà rattrapé. 

Les concepteurs de ChatGPT n'ont plus qu'une seule consigne: tout laisser tomber et se concentrer sur leur activité principale. Sam Altman freine tous ses projets annexes. Sa dernière campagne publicitaire prévue? A l'arrêt. Ses nouveaux agents IA pour le shopping en ligne? Suspendus.

OpenAI tremble devant Google

Dans cette note interne, le CEO précise que toutes les ressources doivent désormais être consacrées à l'amélioration de ChatGPT, sans préciser exactement la nature exacte des problèmes du chatbot. Ironie du sort: il y a trois ans, Google a activé le «code rouge» face à l'arrivée fulgurante de ChatGPT et son succès retentissant. C'est l'arroseur arrosé. 

Gemini, l'intelligence artificielle de Google, a récemment enregistré une croissance spectaculaire, atteignant 650 millions d'utilisateurs mensuels. OpenAI revendique quant à elle 800 millions d'utilisateurs actifs mensuels. Ces dernières semaines, Sam Altman a déjà mis en garde ses équipes contre les difficultés économiques à venir.

La pression sur les épaules d'OpenAI est immense. L'entreprise a urgemment besoin de nouveaux capitaux. Elle espère lever environ 100 milliards de dollars pour couvrir ses coûts exorbitants. Mais les investisseurs paieront seulement si ChatGPT reste le meilleur. 

Dans une note interne, Sam Altman a annoncé un nouveau modèle d'IA pour la semaine prochaine. Ce modèle, conçu pour simuler le «raisonnement», a déjà surpassé Gemini 3 de Google pendant des tests internes. OpenAI prévoit aussi d'améliorer ses capacités de génération d'images, après les dernières performances exceptionnelles de Google. 

