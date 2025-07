Le gourou du design Jony Ive (à gauche) et le CEO d'OpenAI Sam Altman s'associent. Photo: OpenAI

Daniel Kestenholz

Le PDG d'OpenAI, Sam Altman, prévoit un nouveau type d'appareil d'IA en collaboration avec le légendaire designer Jony Ive. Ce prototype devrait redéfinir complètement l'utilisation de l'ordinateur et être un jour utilisé par plus de personnes que tout autre appareil technologique à ce jour.

Actuellement en cours de développement secret, l'appareil est destiné à devenir une sorte «d'appareil principal», comme les ordinateurs portables et les smartphones – discret, léger et toujours à portée de main. Il ne s'agit ni d'un smartphone classique ni d'une paire de lunettes, mais d'une interface machine-utilisateur, placée dans une poche ou sur un bureau et «pleinement consciente». En d'autres termes, elle comprend l'environnement, le langage et les actions qui l'entourent et y répond intelligemment.

Un compagnon au quotidien

Sam Altman a révélé ces détails à ses employés en mai, lors d'une présentation des appareils qu'il développe avec l'ancien designer d'Apple, Jony Ive. Selon le «Wall Street Journal», Sam Altman prévoit de vendre 100 millions de ces compagnons d'IA et espère qu'ils feront partie intégrante de notre quotidien. «Nous ne livrerons pas 100 millions d'appareils le premier jour, mais nous les livrerons plus rapidement qu'aucune autre entreprise n'a jamais livré 100 millions de nouveaux appareils», a déclaré Sam Altman. Ce déploiement est sans précédent et le calendrier ambitieux.

Le lancement sur le marché est prévu pour fin 2026 au plus tard. Mais le projet restera strictement confidentiel afin d'éviter toute divulgation d'informations sur le concept à la concurrence. Selon des documents judiciaires cités par le portail TechCrunch, il ne s'agit pas d'un appareil portable ou intra-auriculaire, mais plutôt d'un compagnon d'IA de poche ou de bureau pour compléter les ordinateurs portables et les smartphones.

Les rumeurs vont bon train

Cette technologie vise à établir une nouvelle norme: s'éloigner des écrans et adopter une interface plus naturelle et intuitive. Une sorte de compagnon numérique, constamment présent mais jamais intrusif, qui, selon Altman, fera entrer l'intelligence artificielle dans le quotidien des utilisateurs. «Le produit sera capable de percevoir l'environnement et la vie de l'utilisateur», explique le PDG. «Il sera discret, tiendra dans une poche ou sur un bureau, et sera le troisième appareil phare que vous placerez près de vous après un MacBook Pro et un iPhone.»

Son designer Jony Ive est connu pour ses accessoires minimalistes et élégants, fabriqués à partir de matériaux de haute qualité comme l'aluminium, le verre et la céramique. De son côté, Sam Altman reste discret sur les détails de conception de «compagnon IA». Selon l'analyste d'Apple Ming-Chi Kuo, le prototype ressemble à un iPod Shuffle et pourrait être porté autour du cou. Il serait équipé de caméras et de microphones, mais pas d'écran.