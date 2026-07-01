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Un bilan qui a doublé
La canicule a tué plus de 1000 personnes en Espagne en juin

En juin 2026, la chaleur extrême a causé 1028 décès en Espagne, plus du double des 407 morts en juin 2025. Ce premier semestre est le plus chaud jamais enregistré, avec 1,6°C au-dessus de la normale.
Publié: 10:29 heures
Les morts dus à la chaleur doublent en Espagne.
Photo: Anadolu via Getty Images
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ATS Agence télégraphique suisse

Au moins 1028 décès attribuables à la chaleur ont été recensés en Espagne en juin, un mois marqué par une vague de chaleur qui a touché de nombreux pays d'Europe, selon des données publiées mercredi par l'Institut de santé Carlos III à Madrid.

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A titre de comparaison, c'est plus du double que les 407 décès attribuables à la même cause en juin 2025, qui avait été le mois de juin le plus chaud depuis le début des séries statistiques d'après l'Agence nationale météorologique (Aemet).

L'ensemble du premier semestre 2026 a été «le plus chaud jamais enregistré» en Espagne, avec une température moyenne 1,6°C au-dessus de la normale, a annoncé mercredi cette agence. «Les sept premiers semestres les plus chauds de la série (qui commence en 1961) se sont produits au cours des dix dernières années», a précisé l'Aemet sur X.

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