L'Union européenne souhaite durcir ses sanctions contre Moscou avec des mesures inédites sur la pêche et les entreprises chinoises. Ursula von der Leyen appelle à isoler les soldats russes impliqués dans la guerre en Ukraine.

L'UE propose de sévir contre la Russie avec de nouvelles sanctions

L'UE propose de sévir contre la Russie avec de nouvelles sanctions

AFP Agence France-Presse

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a proposé mardi de nouvelles mesures visant le pétrole russe et pour la première fois des sanctions dans le domaine de la pêche, ainsi que d'allonger la liste des entreprises chinoises interdites de commerce avec l'UE.

L'UE propose aussi «pour la première fois», dans le cadre d'un nouveau «paquet» de sanctions contre Moscou, d'interdire l'entrée dans l'Union européenne à toute personne ayant servi dans les forces armées russes depuis le début de la guerre» en Ukraine en 2022, a-t-elle déclaré devant la presse à Bruxelles.

Et cela, «afin que l'Europe reste fermée à quiconque a participé à l'invasion de l'Ukraine, c'est aussi simple que cela», a-t-elle ajouté. Plusieurs Etats membres de l'UE parmi lesquels les pays baltes plaidaient depuis des mois pour une telle interdiction de visas pour les soldats russes, jugeant inadmissible qu'ils puissent faire du tourisme en Europe après avoir combattu en Ukraine.

Réduire les bénéfices du pétrole

Ces mesures font partie du 21e «paquet» de sanctions depuis l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022. Dans ce cadre, l'UE veut suspendre le mécanisme d'ajustement associé au plafonnement du prix du pétrole brut exporté par la Russie, de façon à réduire les revenus de Moscou tirés de ces exportations qui financent l'essentiel de sa guerre contre l'Ukraine.

Ce plafonnement, décidé par les pays du G7, s'impose à tous les intermédiaires voulant exporter du pétrole brut. Il est révisé tous les six mois, et en janvier dernier, il avait été décidé que ce prix plafond serait inférieur de 15% à celui du marché. Le plafonnement avait alors été fixé à 44,10 dollars le baril, compte tenu des conditions de marché au début de l'année.

Et pour rester à ce niveau de prix, «nous proposons donc de simplement suspendre cet ajustement jusqu'en janvier de l'année prochaine», le temps, espère la Commission, que le marché pétrolier «se stabilise», a expliqué Mme von der Leyen.

Autrement, le prix serait aujourd'hui de plus de 70 dollars en appliquant l'ajustement des 15%, avec un baril de brut Oural, qui sert de référence pour ce mécanisme, évoluant actuellement aux alentours des 90 dollars.

La Commission assure que ce plafonnement est efficace. Les revenus énergétiques de la Russie «ont chuté d'environ 40% au début de l'année 2026» avant la guerre entre les Etats-Unis et l'Iran, a affirmé Mme von der Leyen.

La pêche visée

Ce nouvel ensemble de sanctions contre la Russie cible aussi, et pour la première fois, le secteur de la pêche. «Nous proposons d'imposer des restrictions importantes sur les importations de certains produits de la pêche et une interdiction totale sur d'autres, comme le cabillaud», a ainsi affirmé la présidente de la Commission européenne.

En ce qui concerne la lutte contre le contournement des sanctions par certains pays, la Commission propose d'ajouter 14 entreprises chinoises à la liste de celles interdites de commercer avec les pays de l'UE.

Bruxelles veut aussi bannir certaines transactions en cryptomonnaie, utilisée pour contourner les sanctions financières occidentales contre la Russie. «Nos sanctions continuent de frapper durement et de faire très mal. Elles affaiblissent les bases économiques de l'effort de guerre de la Russie», a assuré Mme von der Leyen.

Lundi, la cheffe de la diplomatie de l'UE, Kaja Kallas, avait estimé à quelque 1500 milliards d'euros le coût des sanctions européennes pour la Russie.