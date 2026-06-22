L'armée américaine a annoncé dimanche avoir tué deux hommes dans une frappe sur un bateau de trafiquants de drogues présumés en mer des Caraïbes, et fait six naufragés. Le commandement Sud de l'armée américaine (Southcom) a expliqué sur X que le bateau «transitait le long de routes connues du narcotrafic dans les Caraïbes».
Le Southcom a fait état de «six hommes survivants» mais sans donner de détails sur leur état ni d'éventuels plans de sauvetage. Dans une vidéo en noir et blanc, on peut voir une embarcation se déplacer sur les eaux avant d'être frappée par un projectile et engloutie dans une grosse explosion.
Plus de 200 morts au total
Cette nouvelle attaque porte le bilan de l'opération américaine dans les Caraïbes à 206 morts depuis son lancement en septembre pour lutter contre l'afflux de drogues aux Etats-Unis par la mer.
L'administration de Donald Trump n'a jamais fourni de preuve solide permettant d'affirmer que les navires visés étaient effectivement impliqués dans des trafics. Des experts et des responsables de l'ONU ont dénoncé des exécutions extrajudiciaires.