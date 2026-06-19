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Le Pentagone veut 80 milliards
Les USA pourraient venir à manquer d'argent pour couvrir la guerre cet été

Le Pentagone prévoit de demander au Congrès américain une enveloppe supplémentaire d’environ 80 milliards de dollars pour financer notamment les coûts de la guerre contre l’Iran, rapporte le Wall Street Journal.
Publié: il y a 34 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 29 minutes
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Mi-mai, le Pentagone estimait le coût de la guerre contre l'Iran à quelque 29 milliards de dollars.
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

Le Pentagone va demander au Congrès américain d'approuver quelque 80 milliards de dollars de budget supplémentaire pour couvrir notamment les coûts de la guerre contre l'Iran, affirme le Wall Street Journal.

Selon le quotidien, citant des sources informées, le sujet a émergé cette semaine lors de discussions entre des parlementaires et le vice-ministre de la Défense, Stephen Feinberg.

Selon le WSJ, «les dirigeants du Pentagone ont affirmé qu'ils pourraient commencer à manquer d'argent pour les opérations cet été, à moins que le Congrès n'adopte un nouveau projet de loi de crédits de guerre».

Ils précisent «que les armées devront réduire les exercices d'entraînement et d'autres priorités en raison de la guerre en Iran et des déploiements de troupes le long de la frontière sud des États-Unis».

Un coût hautement contesté

Mi-mai, le Pentagone estimait le coût de la guerre contre l'Iran à quelque 29 milliards de dollars, un chiffre hautement contesté par l'opposition américaine qui le juge sous-évalué.

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Des voix se sont par ailleurs élevées pour critiquer l'utilisation par l'armée américaine d'un très grand nombre de munitions pendant le conflit, craignant une pénurie et un affaiblissement capacitaire.

Le ministre de la Défense Pete Hegseth a récemment qualifié cette thèse d'"histoire fabriquée». Selon le WSJ, une partie des sommes réclamées sera consacrée aux opérations navales, à la rémunération du personnel et aux munitions, entre autres.

Une guerre illégale selon les démocrates

Outre la guerre contre l'Iran, déclenchée par des frappes américano-israéliennes le 28 février et désormais arrêtée après un protocole d'accord entre Téhéran et Washington, les Etats-Unis ont assumé de très fortes dépenses militaires.

Une opération complexe au Venezuela, notamment, a conduit à la capture du président Nicolas Maduro poursuivi pour narco-trafic présumé. Les Etats-Unis mènent aussi depuis septembre des frappes contre des bateaux accusés de participer au narco-trafic dans le Pacifique et les Caraïbes.

Toujours selon le quotidien, des parlementaires ont prévenu qu'ils ne voteraient pas ce financement supplémentaire. L'administration Trump n'a jamais demandé au Congrès d'autoriser la guerre contre l'Iran, et les démocrates soutiennent qu'elle est donc illégale.

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