Un policier a été abattu dans la nuit du 12 au 13 octobre à Jette lors d'une intervention sur un véhicule volé. Les suspects auraient ouvert le feu en sortant de la voiture.

Un policier tué lors d'une intervention liée à un vol de voiture

Un policier tué lors d'une intervention liée à un vol de voiture

AFP Agence France-Presse

Un policier est décédé dans la nuit de lundi à mardi à Bruxelles après un échange de tirs lors d'une intervention pour intercepter un véhicule signalé volé, selon les premiers éléments rapportés par les médias belges.

La police et le parquet de la capitale belge ont confirmé le décès, mais refusé à ce stade de s'exprimer sur les circonstances du drame. Le parquet a annoncé une conférence de presse en début d'après-midi.

«Un policier a perdu la vie cette nuit dans l'exercice de ses fonctions à Bruxelles», a réagi mardi matin le Premier ministre, Bart De Wever, sur le réseau X, adressant ses condoléances à la famille et aux collègues policiers.

Selon plusieurs médias, le policier a été mortellement blessé par balle lors de l'interception d'une voiture qui était signalée volée au cours d'un car-jacking survenu quelques heures plus tôt à Tubize, au sud de Bruxelles.

«Le désarroi et la tristesse sont immenses»

En voyant arriver le véhicule de police qui les poursuivait, les suspects seraient immédiatement sortis de leur voiture pour ouvrir le feu, d'après la chaîne publique flamande VRT. Aucune information n'était disponible dans l'immédiat sur d'éventuelles interpellations.

Le ministre de l'Intérieur Bernard Quintin s'est dit «profondément bouleversé par ce décès tragique». «Le désarroi et la tristesse sont immenses», a commenté sa collègue de la Justice, Annelies Verlinden, elle aussi sur le réseau X.

Le policier tué était un membre de la Brigade Anti-Agression (BAA) de la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles, une unité généralement déployée pour les interventions à risques. Le drame s'est produit dans la commune bruxelloise de Jette.