DE
FR

Gros bug chez Meta
Panne mondiale sur Facebook et Instagram ce dimanche

Plusieurs réseaux sociaux de Meta rament ce matin. Une panne mondiale majeure perturbe l'accès à Facebook et Instagram. Partout sur la planète, des millions d'utilisateurs se retrouvent bloqués face à des messages d'erreur, principalement sur les versions web.
Publié: il y a 13 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 11 minutes
La panne touche principalement les versions webs des services.
Photo: Shutterstock
Etienne Daman

Une panne d’envergure frappe ce dimanche 19 juillet 2026 les plateformes du groupe Meta, notamment Facebook, Instagram et Messenger. Selon le site spécialisé Downdetector, de nombreux utilisateurs signalent des difficultés d’accès, particulièrement sur les versions web des applications, tandis que les versions mobiles semblent épargnées.

En tentant de se connecter, des messages d’erreur apparaissent: «Compte temporairement indisponible» sur Facebook et «Sorry, something went wrong» sur Instagram. Meta n’a pas encore communiqué sur l’origine de ces problèmes.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Présenté par
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Votre escapade en montagne à portée de train
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Présenté par
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Un verre de fraîcheur
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Comment les entreprises forment les champions de demain
Présenté par
Comment les entreprises forment les champions de demain
Les recettes gagnantes
Comment les entreprises forment les champions de demain
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Présenté par
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
De la Forêt-Noire à la mer
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Présenté par
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Le point de vue d'un expert
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Présenté par
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Vivre plus sainement plutôt qu'avaler des médicaments
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Economisez en changeant d'abonnement
Présenté par
Economisez en changeant d'abonnement
Hausse des prix de la téléphonie mobile
Economisez en changeant d'abonnement
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Présenté par
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Chronique
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
Présenté par
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
15 ans de garantie
«Un signal clair en faveur de la longévité face à la culture actuelle du jetable»
Comment se compose le 11 de départ?
Présenté par
Comment se compose le 11 de départ?
11 pays, 11 vins d'exception
Comment se compose le 11 de départ?
Qui sera le roi de l’autonomie?
Présenté par
Qui sera le roi de l’autonomie?
Participez au concours
Qui sera le roi de l’autonomie?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus