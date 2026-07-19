Plusieurs réseaux sociaux de Meta rament ce matin. Une panne mondiale majeure perturbe l'accès à Facebook et Instagram. Partout sur la planète, des millions d'utilisateurs se retrouvent bloqués face à des messages d'erreur, principalement sur les versions web.

Panne mondiale sur Facebook et Instagram ce dimanche

Panne mondiale sur Facebook et Instagram ce dimanche

Etienne Daman

Une panne d’envergure frappe ce dimanche 19 juillet 2026 les plateformes du groupe Meta, notamment Facebook, Instagram et Messenger. Selon le site spécialisé Downdetector, de nombreux utilisateurs signalent des difficultés d’accès, particulièrement sur les versions web des applications, tandis que les versions mobiles semblent épargnées.

En tentant de se connecter, des messages d’erreur apparaissent: «Compte temporairement indisponible» sur Facebook et «Sorry, something went wrong» sur Instagram. Meta n’a pas encore communiqué sur l’origine de ces problèmes.