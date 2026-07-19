Panne mondiale sur Facebook et Instagram ce dimanche

Etienne Daman
Une panne d’envergure frappe ce dimanche 19 juillet 2026 les plateformes du groupe Meta, notamment Facebook, Instagram et Messenger. Selon le site spécialisé Downdetector, de nombreux utilisateurs signalent des difficultés d’accès, particulièrement sur les versions web des applications, tandis que les versions mobiles semblent épargnées.
En tentant de se connecter, des messages d’erreur apparaissent: «Compte temporairement indisponible» sur Facebook et «Sorry, something went wrong» sur Instagram. Meta n’a pas encore communiqué sur l’origine de ces problèmes.
Découvrez nos contenus sponsorisés
Présenté par
Vivre plus sainement plutôt qu'avaler des médicaments
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Présenté par
15 ans de garantie
«Un signal clair en faveur de la longévité face à la culture actuelle du jetable»