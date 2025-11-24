DE
FR

La France dans l'impasse
Face au blocage budgétaire, Lecornu fustige le «cynisme» de certains partis

Le Premier ministre Sébastien Lecornu appelle à des débats sur des priorités «absolues» face au blocage budgétaire. Il propose des votes thématiques sur la sécurité, la défense, l'agriculture et l'énergie dans les prochaines semaines.
Publié: il y a 32 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 27 minutes
Partager
Écouter
Sébastien Lecornu dénonce le «cynisme» de certains partis politiques qui bloquent la situation.
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Le Premier ministre Sébastien Lecornu a appelé lundi les forces politiques à débattre et voter dans les prochaines semaines spécifiquement sur des priorités «absolues» comme la sécurité, la défense, l'agriculture et l'énergie, dans un contexte de «blocage» budgétaire. Fait inédit sous la Ve République, la quasi-totalité de l'Assemblée s'est opposée samedi au projet de budget de l'Etat, un vote sans surprise, mais qui augure mal de son adoption avant la fin de l'année, dans les délais constitutionnels.

Lecornu dénonce le «cynisme» des partis

Dans une allocution depuis Matignon, Sébastien Lecornu a dénoncé «une forme de cynisme qui est en train de se dégager et qui peut mener à ce que certains errements idéologiques de certains partis politiques bloquent la situation», citant «les comportements de La France insoumise et même parfois du Rassemblement national».

Pour tenter d'éviter l'impasse, le Premier ministre a déclaré qu'il rencontrerait «l'ensemble des formations politiques représentées à l'Assemblée nationale et au Sénat dans les prochains jours» ainsi que «les partenaires sociaux». Il a assuré vouloir consacrer ces discussions à cinq thèmes vus comme des «priorités (...) absolues»: le déficit, la réforme de l'Etat, l'énergie, l'agriculture, ainsi que la sécurité intérieure et extérieure.

En savoir plus
La France adopte les recettes de la Sécurité sociale
Après un long suspense
La France adopte les recettes de la Sécurité sociale
Budget ou retour aux urnes: que se passerait-il si les Français votaient maintenant?
PODCAST
Helvetix Café
Que se passerait-il si les Français votaient maintenant?

Des votes thématiques, par exemple sur la défense ou l'énergie, pourront être organisés avant la reprise budgétaire, mi-décembre, a précisé Matignon. Sébastien Lecornu a réaffirmé dans son discours que le budget 2026 devra «garder une cible de déficit à moins de 5% du PIB».

L'armée comme «première victime»

Concernant la réforme de l'Etat et la décentralisation, il a dit vouloir «avancer rapidement pour un projet de loi qui pourrait être proposé au Conseil des ministres dans les temps à venir». La défense et les armées seraient elles «les premières victimes» d'un échec des discussions budgétaires, a assuré le Premier ministre. Sébastien Lecornu saisira «sûrement la semaine prochaine» l'Assemblée nationale et le Sénat d'un vote spécifique sur la défense, a indiqué Matignon.

Le Premier ministre s'est enfin dit convaincu qu'il existe «toujours une majorité à l'Assemblée nationale» pour voter un budget, appelant le Parlement à se saisir d'une «responsabilité historique». «Il faut que celles et ceux qui veulent avancer arrivent à rompre les ponts et à ne pas se laisser contaminer par les forces politiques qui, elles, promeuvent ce blocage», a-t-il dit.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Avec vidéo
Présenté par
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Un voyage de 48 heures vers l’inconnu
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Présenté par
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Plaisir de la neige
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Présenté par
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Le mannequin Manuela Frey avec la CRS au Guatemala
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
Présenté par
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
Offres all-inclusive
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
Présenté par
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
De l'Arc jurassien au podium des SwissSkills: le parcours d’Asma Jafari
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
«Aujourd’hui, je commencerais bien plus tôt»
Avec vidéo
Présenté par
«Aujourd’hui, je commencerais bien plus tôt»
Rêves financiers dévoilés
L'épargne et les rêves transcendent les générations
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Présenté par
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Prévoyance: comment s’y retrouver?
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Les meilleurs vins pour les néophytes
Présenté par
Les meilleurs vins pour les néophytes
Le bon goût n’a pas besoin d’être cher
Les meilleurs vins pour les néophytes
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Présenté par
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Offres d'abos du Black Friday
Comment s'y retrouver face à cette jungle de rabais
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus