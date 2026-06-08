Visé par plusieurs plaintes pour viols et agressions sexuelles, Patrick Bruel a été placé en garde à vue lundi. Le chanteur est actuellement auditionné par les agents de la police judiciaire à Paris.

Accusé de violences sexuelles, Patrick Bruel a été placé en garde à vue

Accusé de violences sexuelles, Patrick Bruel a été placé en garde à vue

Leo Vonlanthen Journaliste Blick

Patrick Bruel a été placé en garde à vue lundi, dans le cadre de plaintes pour viols et agressions sexuelles déposées par plusieurs femmes. D'après les informations de franceinfo, le chanteur français de 67 ans est auditionné depuis 8h30 dans les locaux du premier district de la police judiciaire à Paris.

Toujours selon franceinfo, l'interrogatoire doit porter sur les dernières plaintes recueillies par le parquet de Nanterre, où ont été centralisés différents faits portés à la connaissance de l'institution judiciaire. L'artiste doit notamment s'expliquer sur les plaintes de Daniela Elsner, qui l'accuse de tentative de viol et d'agression sexuelle en 1997 à Acapulco, d'une journaliste culturelle pour tentative de viol en 2000 à Monaco, et d'une salariée de son label pour des agressions sexuelles commises en 2002 et 2003. Patrick Bruel doit également répondre d'une plainte déposée à Metz et liée à des faits remontant à 2008 et d'une autre déposition liée à un viol commis en 2012 lors d'un festival à Dinard.

La plainte de Flavie Flamment pas examinée

La plainte pour viol déposée par l'animatrice Flavie Fament avec constitution de partie civile ne devrait, elle, pas être examiné dans l'immédiat. Il devrait en être de même concernant les plaintes déposées en 2019 par plusieurs masseuse, puis classées sans suite en décembre 2020. La plainte déposée par une Ophélie Fajfer pour des faits de viol et d'agression sexuelle en 2015 à L'Isle-sur-la Sorgue ne devrait pas non plus être traitée, bien que l'enquête ait été rouverte après un premier classement sans suite.



Visé par une dizaine de plaintes, Patrick Bruel conteste l'ensemble des faits qui lui sont reprochés. Le chanteur reste présumé innocent.