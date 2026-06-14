Un accident d'hélicoptères a causé la mort d'au moins six personnes, dimanche à Rio de Janeiro. Ensuite, une vingtaine de véhicules ont pris feu dans un parking.

Au moins six morts dans la collision de deux hélicoptères à Rio de Janeiro

Au moins six morts dans la collision de deux hélicoptères à Rio de Janeiro

AFP Agence France-Presse

Au moins six personnes sont mortes dimanche dans la collision de deux hélicoptères dans le ciel de Rio de Janeiro, ont annoncé les pompiers dans un communiqué.

Les hélicoptères «se sont ensuite écrasés sur le parking d’un concessionnaire automobile, provoquant un incendie qui a endommagé au moins 20 véhicules», ont-ils précisé. «Au moins six décès ont été confirmés, tous parmi les personnes ayant pris place à bord des appareils impliqués dans l’accident», ont-ils ajouté.

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La collision s’est produite au-dessus du quartier de Recreio dos Bandeirantes. Une importante colonne de fumée noire s’élevait au-dessus de la concession automobile, où plusieurs véhicules étaient en flammes, selon des images diffusées par des médias locaux.

Selon les statistiques du Centre d’enquête et de prévention des accidents aéronautiques (Cenipa), 153 accidents d’avions ont été recensés au Brésil en 2025, faisant 62 morts.

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