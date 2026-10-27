DE
FR

Fuite après sa défaite?
La justice annule les passeports de Flavio Bolsonaro

Les passeports du sénateur brésilien Flavio Bolsonaro ont été annulés, a confirmé une source policière ce mardi, après son refus de les remettre à la justice. Aucune preuve ne confirme son départ du pays.
Publié: il y a 3 minutes
Flavio Bolsonaro voit ses passeports annulés par la police brésilienne.
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Le sénateur brésilien Flavio Bolsonaro a vu ses passeports annulés, a indiqué mardi une source policière à l'AFP, au milieu de spéculations sur une possible fuite après sa défaite à l'élection présidentielle. La justice avait ordonné lundi à l'ex-candidat conservateur de remettre ces documents aux autorités.

Selon la source policière, il ne s'est pas plié à cette demande, contrairement à ce qu'il avait promis. «Les passeports de Flavio Bolsonaro sont annulés», a déclaré cette source, qui a ajouté qu'il n'y a aucune «trace officielle» indiquant que le parlementaire aurait quitté le pays.

Flavio Bolsonaro fait l'objet de plusieurs enquêtes, notamment pour des soupçons de corruption et de blanchiment d'argent dans le financement d'un film sur son père. Il nie toute irrégularité. Les autorités argentines ont démenti mardi une information circulant dans plusieurs médias locaux, selon laquelle il aurait tenté de quitter le Brésil en passant par l'Argentine.

«Escalade médiatique»

«La Direction nationale des migrations n'enregistre aucune entrée de Flavio Bolsonaro en République argentine», a indiqué la présidence argentine dans un bref communiqué, expliquant réagir à une «escalade médiatique». «Tout est faux, il (Flavio Bolsonaro) n'est pas entré dans le pays», a affirmé à l'AFP une source au sein du ministère argentin de la Sécurité.

A lire aussi
Brazil Election
Avec vidéo
Présidentielle au Brésil
Lula l'emporte à 51,75%, Flavio Bolsonaro exige l'annulation du scrutin
Lula célèbre sa victoire dans les rues de Rio.
Présidentielle au Brésil
Le camp Bolsonaro reconnaît la défaite, contrairement à son chef et Trump

Côté brésilien, l'entourage de l'ex-candidat garde le silence à ce sujet. L'AFP a constaté qu'une délégation est sortie mardi de son domicile à Brasilia, sans qu'il soit possible de déterminer si le sénateur se trouvait à l'intérieur de l'un des véhicules.

Dimanche, Flavio Bolsonaro, 45 ans, a été défait à la surprise générale au second tour de l'élection brésilienne par le président sortant de gauche Luiz Inacio Lula da Silva. Lundi, il avait assuré dans une vidéo sur Instagram qu'il n'avait «jamais pensé à quitter le pays». «Je vais remettre mes passeports et je vais me défendre de cette aberration», avait-il ajouté.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Transformation de l'épeautre par le Moulin du Valais SA (GMSA)
Présenté par
LOGO DE & FR UrDinkel weiss
Apôtres de l’épeautre
Du champ au fournil, ils misent sur une céréale ancienne
c833ebd9-6425-452f-9597-89e8c90bf989.jpeg
Présenté par
c186dee9-6f6c-4d81-ba54-41ab3a6bfe77.png
Des Pouilles à la Loire
Ces cépages méritent davantage d'attention
VIER PFOTEN_2021-10_22_00254.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Les coulisses sombres des vacances de rêve
Comment le tourisme exploite les animaux
e57f8def-c889-45c4-84a2-8b6a6baee15f.jpeg
Présenté par
c186dee9-6f6c-4d81-ba54-41ab3a6bfe77.png
Enfin un peu d'automne dans le verre
Des vins dorés pour la saison dorée
Vignes chargées et lumière d'automne, le chemin du vignoble de Branson à Loèche (Leuk) est l'un des plus beaux du Valais.
Présenté par
SBB_Logo POS_2F_PANTC_100.png
Du Chablais vaudois au Valais
Huit escapades à vivre en train, de la vigne aux sommets
Quand le groupe tire, la motivation suit presque toute seule.
Présenté par
ASICS_SMSB_Lockup_ASICS Blue_RGB.png
Un psychologue du sport décrypte le phénomène
Pourquoi les run club conquièrent nos villes
VIER PFOTEN_2025-06-04_00014.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Comme nos chiens et nos chats
Les vaches ont des amies et les cochons sont intelligents
Proviande_Metzgete.jpg
Présenté par
proviande-logo-fr.png
Du boudin à la choucroute
La cochonnade, car tout est bon dans le cochon
Articles les plus lus
    Articles les plus lus