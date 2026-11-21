Jair Bolsonaro, ancien président du Brésil et en résidence surveillée pour tentative de coup d'Etat, est hospitalisé à Brasilia pour une occlusion intestinale. Il est stable et conscient, d'après l'hôpital DF Star.

Jair Bolsonaro est en soins intensifs pour une occlusion intestinale

Jair Bolsonaro est en soins intensifs pour une occlusion intestinale

AFP Agence France-Presse

L'ancien président brésilien Jair Bolsonaro est hospitalisé en soins intensifs pour une occlusion intestinale, a annoncé samedi l'hôpital de Brasilia où il a été admis vendredi.

Jair Bolsonaro, 71 ans, placé en résidence surveillée après avoir été condamné pour tentative de coup d'Etat, présente un état d'«abdomen obstructif aigu» et est «cliniquement stable, conscient» et «respirant par lui-même», a indiqué l'hôpital DF Star dans un bulletin médical. Les médecins lui ont posé une sonde gastrique, avec un soutien nutritionnel, sans alimentation par voie orale. «Il n'y a aucune prévision de sortie de l'hôpital», ajoute la note.

Le juge de la Cour suprême, Alexandre de Moraes, a autorisé samedi ses enfants Carlos, Jair Renan et Laura, ainsi que sa belle-fille Leticia, à lui rendre visite pendant son hospitalisation, mais sans téléphones portables ni caméras. Carlos Bolsonaro, sénateur, a écrit sur le réseau social X que son père avait eu des vomissements et des douleurs toute la nuit précédente.

«Je ne suis pas médecin, mais je ne l'ai jamais vu comme ça.» Si les examens sont négatifs, il devra subir une nouvelle opération qui sera, «je crois, (sa) dixième opération en moins de huit ans», a-t-il ajouté. Jair Bolsonaro (2019-2022) souffre de séquelles d'un coup de couteau au ventre reçu pendant la campagne électorale de 2018 et a été opéré à plusieurs reprises.

En résidence surveillée

Il a été condamné l'année dernière à 27 ans de prison pour avoir tenté de se maintenir au pouvoir après sa défaite en 2022 face à Luiz Inacio Lula da Silva, qui vient d'être réélu. Après plusieurs mois d'incarcération, l'ex-président d'extrême droite est passé en résidence surveillée au mois de mars en raison de ses problèmes de santé.

Jeudi, la Cour suprême a indiqué qu'elle se prononcerait du 4 au 15 décembre sur la constitutionnalité d'une loi réduisant sa peine et celles d'autres condamnés pour le complot putschiste. Un autre de ses fils, le sénateur d'extrême droite Flavio Bolsonaro, a perdu au second tour de la présidentielle face à Lula en octobre dernier et a fui aux Etats-Unis, alors qu'il est visé par une enquête pour blanchiment d'argent.