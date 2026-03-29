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Principal adversaire de Lula
Le fils de Bolsonaro fait l'éloge du «Trump 2.0» et se voit en président du Brésil

Flavio Bolsonaro, candidat pressenti à la présidentielle brésilienne, a profité d’un discours aux États-Unis pour défendre une ligne politique inspirée de Donald Trump. Il promet un « Bolsonaro 2.0 » face à Lula, dans une élection annoncée comme très serrée.
Publié: il y a 58 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 57 minutes
Flavio Bolsonaro pourrait suivre les traces de son père Jair s'il est élu à la tête du Brésil.
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AFP Agence France-Presse

Flavio Bolsonaro, fils de l'ex-président brésilien Jair Bolsonaro, a déclaré samedi aux Etats-Unis que le second mandat de Donald Trump était «bien meilleur» que le premier, promettant à son tour une version améliorée du mandat de son père s'il est élu à la tête de son pays en octobre.

«Le Trump 2.0 est bien meilleur que le Trump 1.0, n'est-ce pas? Eh bien le Bolsonaro 2.0 sera aussi bien meilleur», a déclaré ce sénateur de 44 ans, acclamé lors de son discours à la CPAC, la conférence annuelle du mouvement conservateur américain, au Texas.

Au coude à coude avec Lula

Fils aîné de Jair Bolsonaro, ancien président d'extrême droite (2019-2022) qui purge actuellement une peine de 27 ans de réclusion pour tentative de coup d'Etat, il se présente comme plus modéré que son père.

Lors de l'élection d'octobre, Flavio Bolsonaro devrait avoir comme principal adversaire le président actuel de gauche Luiz Inacio Lula da Silva, qui compte briguer un quatrième mandat à 80 ans. À sept mois du scrutin, les deux favoris sont au coude à coude dans les sondages.

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«Nous ne voulons pas d'ingérence dans les élections au Brésil, comme l'administration (de l'ex-président américain Joe) Biden l'a fait pour porter Lula au pouvoir», a affirmé Flavio Bolsonaro. «Si notre peuple peut s'exprimer librement sur les réseaux sociaux et si les voix sont comptées correctement, nous allons gagner.»

Jair Bolsonaro déclaré inéligible

Défait par Lula au second tour lors de la présidentielle de 2022, son père a par la suite été déclaré inéligible pour ses attaques sans preuve contre la fiabilité des urnes électroniques utilisées au Brésil. Lors de la CPAC, Flavio Bolsonaro a appelé à «observer les élections brésiliennes avec une attention extrême» et à «exercer des pressions diplomatiques afin que les institutions (brésiliennes) fonctionnent correctement».

Son père, Jair Bolsonaro, a été condamné en septembre par la Cour suprême, qui l'a reconnu coupable d'avoir conspiré pour se maintenir au pouvoir «de façon autoritaire» malgré sa défaite face à Lula. En décembre, l'ancien président était ainsi derrière les barreaux quand il a adoubé son fils Flavio comme candidat à la fonction suprême.

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