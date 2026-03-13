DE
FR

Une possible ingérence étrangère
Le Brésil annule la visite d'un conseiller de Trump à Jair Bolsonaro en prison

La justice brésilienne annule l'autorisation pour un conseiller de Trump de visiter Bolsonaro en prison. Le gouvernement brésilien avait mis en garde contre une possible ingérence étrangère.
Publié: il y a 13 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 12 minutes
1/2
Jair Bolsonaro ne pourra pas recevoir la visite d'un émissaire de Donald Trump en prison.
Photo: Luis Nova
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La justice du Brésil est revenue jeudi sur l'autorisation accordée à un conseiller du président américain Donald Trump de rendre visite en prison à Jair Bolsonaro, après une mise en garde du gouvernement brésilien contre une possible ingérence étrangère. Le juge de la Cour suprême Alexandre de Moraes a révoqué l'autorisation qu'il avait lui-même accordée deux jours plus tôt pour que Darren Beattie, conseiller pour le Brésil au sein du département d'Etat américain, rende visite à l'ex-président Jair Bolsonaro en prison le 18 mars.

Darren Beattie est un haut responsable du gouvernement Trump. Il a exprimé sa sympathie pour l'ex-président brésilien, condamné en septembre à 27 ans de prison pour tentative de coup d'Etat. Le ministère brésilien des Affaires étrangères a souligné que le visa de Darren Beattie avait été accordé exclusivement pour lui permettre de participer à un forum sur les minerais critiques et à des réunions officielles avec des responsables du gouvernement brésilien.

Il a en outre averti que «la visite d'un agent public étranger à un ancien président de la République au cours d'une année électorale pourrait constituer une ingérence indue dans les affaires internes de l'Etat brésilien», selon les mots cités par un document de la Cour. Le juge Moraes a retenu cet argument et est revenu sur sa décision.

Une élection présidentielle est prévue au Brésil en octobre. Malgré son incarcération, Jair Bolsonaro demeure une figure centrale de la scène politique du pays. L'ex-président a désigné son fils aîné, le sénateur Flavio Bolsonaro, comme candidat de la droite pour affronter le président de gauche sortant, Luiz Inacio Lula da Silva.

