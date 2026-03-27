DE
FR

Condamné à 27 ans
Bolsonaro quitte l’hôpital et purge sa peine chez lui

Jair Bolsonaro quitte l’hôpital après deux semaines. Condamné à 27 ans, il purge désormais sa peine à domicile pour raisons médicales.
Publié: il y a 49 minutes
Hospitalisé pour une bronchopneumonie, Bolsonaro rejoint sa résidence à Brasilia.
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

L'ex-président brésilien Jair Bolsonaro est sorti de l'hôpital ce vendredi après deux semaines d'hospitalisation et a été transféré vers sa résidence à Brasilia, a indiqué son médecin.

Bolsonaro «vient tout juste de sortir de l'hôpital», a déclaré à des journalistes devant l'hôpital privé DF Star son médecin, Brasil Caiado. Condamné à 27 ans de réclusion pour tentative de coup d'Etat, il purgera sa peine à domicile à titre temporaire. Le leader d'extrême droite de 71 ans avait été admis pour une bronchopneumonie après avoir présenté en prison des symptômes tels qu'une forte fièvre, une chute de la saturation en oxygène et des frissons.


Découvrez nos contenus sponsorisés
7 vins pour un brunch de Pâques réussi
Présenté par
7 vins pour un brunch de Pâques réussi
Que servir avec la tresse, le saumon et les œufs brouillés?
7 vins pour un brunch de Pâques réussi
«Waouh, elle se conduit toute seule!»
Présenté par Lexus
«Waouh, elle se conduit toute seule!»
«steer-by-wire» de la nouvelle Lexus RZ
«Waouh, elle se conduit toute seule!»
Qui, en Suisse, connaît la formule secrète du Coca-Cola?
Présenté par
Qui, en Suisse, connaît la formule secrète du Coca-Cola?
«Made in Switzerland» depuis 90 ans
Qui, en Suisse, connaît la formule secrète du Coca-Cola?
Micropauses et sensibilisation plutôt que politique du pansement
Présenté par
Micropauses et sensibilisation plutôt que politique du pansement
Micropauses et sensibilisation
Micropauses et sensibilisation plutôt que politique du pansement
Quel barbecue est vraiment fait pour vous?
Présenté par
Quel barbecue est vraiment fait pour vous?
Trouver votre gril idéal grâce à ce test
Quel barbecue est vraiment fait pour vous?
Quel vélo électrique est fait pour vous?
Présenté par
Quel vélo électrique est fait pour vous?
Faites le test et trouvez votre modèle idéal
Quel vélo électrique est fait pour vous?
Chat de groupe, tu es pénible!
Avec vidéo
Présenté par
Chat de groupe, tu es pénible!
La folie de WhatsApp
Chat de groupe, tu es pénible!
Pourquoi la Suisse aime-t-elle les SUV compacts?
Présenté par
Pourquoi la Suisse aime-t-elle les SUV compacts?
Les petits parmi les grands
Pourquoi la Suisse aime-t-elle les SUV compacts?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus