Bolsonaro quitte l’hôpital et purge sa peine chez lui

AFP Agence France-Presse
L'ex-président brésilien Jair Bolsonaro est sorti de l'hôpital ce vendredi après deux semaines d'hospitalisation et a été transféré vers sa résidence à Brasilia, a indiqué son médecin.
Bolsonaro «vient tout juste de sortir de l'hôpital», a déclaré à des journalistes devant l'hôpital privé DF Star son médecin, Brasil Caiado. Condamné à 27 ans de réclusion pour tentative de coup d'Etat, il purgera sa peine à domicile à titre temporaire. Le leader d'extrême droite de 71 ans avait été admis pour une bronchopneumonie après avoir présenté en prison des symptômes tels qu'une forte fièvre, une chute de la saturation en oxygène et des frissons.
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