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Présidentielle au Brésil
Flavio Bolsonaro obtient le soutien du candidat arrivé 3e

Flavio Bolsonaro a obtenu le soutien d'Augusto Cury, arrivé troisième au premier tour. Avec 47% contre 45%, le second tour s'annonce très serré le 25 octobre.
Publié: il y a 15 minutes
Flavio Bolsonaro obtient le soutien du candidat arrivé troisième.
Photo: IMAGO/Mateus Bonomi
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AFP Agence France-Presse

Le candidat conservateur Flavio Bolsonaro, favori de la présidentielle au Brésil face au chef d'Etat sortant Luiz Inácio Lula da Silva, a obtenu jeudi le soutien du candidat arrivé troisième du premier tour, Augusto Cury.

«Mon soutien n'est pas un chèque en blanc», a prévenu dans un communiqué Augusto Cury, qui a recueilli près de 3% des suffrages dimanche. Bolsonaro est arrivé en tête avec 47% des voix, contre 45% pour Lula, avant le second tour prévu le 25 octobre.

Pas le seul soutien

Augusto Cury, écrivain et psychiatre populaire de 68 ans, s'était présenté comme centriste au cours de sa campagne. Comme lui, les candidats au premier tour Ronaldo Caiado et Romeu Zema ont dit soutenir Flavio Bolsonaro. A eux trois, ils ont totalisé dimanche 5,34 % des voix. Le candidat arrivé 4e, Renan Santos (2,24%), a lui refusé d'apporter son soutien à qui que ce soit.

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Tandis que Flavio Bolsonaro se concentre sur les alliances politiques, Lula cherche à investir les réseaux sociaux pour décrocher un quatrième mandat.

Un sondage de l'institut Datafolha publié ce jeudi crédite le conservateur de 52 % des suffrages contre 48 % pour le président sortant, avec une marge d'erreur de deux points de pourcentage.

21% d'abstentionnistes

«Je ne tiens pas compte des sondages, je ne travaille pas comme ça. Je travaille en sachant que j'ai besoin d'avoir plus de voix que Flavio pour gagner l'élection. J'ai 17 jours pour ça», a assuré Lula jeudi lors d'une conférence de presse.

Si M. Bolsonaro est élu, il bénéficiera d'un Parlement penchant fortement à droite. Il promet une plus grande rigueur budgétaire, des baisses d'impôts et moins d'Etat. Il s'est aussi engagé à une lutte plus ferme contre l'insécurité galopante.

De son côté, Lula met en avant ses programmes sociaux et la défense de la souveraineté face aux pressions de Donald Trump. Il espère mobilier les quelque 21% d'abstentionnistes et les électeurs qui ont voté blanc, dans ce pays où le vote est obligatoire entre 18 et 70 ans.

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