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Soupçon d'entente
Les Etats-Unis enquêtent sur cinq grandes chaînes de télévision

Les autorités américaines enquêtent sur cinq chaînes pour un possible boycott anticoncurrentiel de la Maison Blanche. Cette action fait suite à l'exclusion controversée de CNN par Donald Trump en septembre.
Publié: il y a 34 minutes
Donald Trump avait interdit l'accès à la Maison-Blanche à CNN, MS NOW et Politico.
Photo: AFP
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ATS Agence télégraphique suisse

Le ministère américain de la Justice enquête sur cinq chaînes de télévision après leur suspension temporaire de la couverture de Donald Trump, selon le «New York Times». Il cherche à déterminer si ABC, CBS, CNN, NBC et Fox News ont enfreint le droit de la concurrence.

Des responsables du ministère ont contacté vendredi les cinq chaînes pour réclamer des documents liés au «pool» télévisé de la Maison Blanche, selon le quotidien, qui cite six personnes au fait du dossier. Ce système permet à une chaîne de filmer les activités du président pour le compte de l'ensemble des médias audiovisuels.

L'affaire remonte à septembre, lorsque Donald Trump avait interdit l'accès à la Maison-Blanche à CNN, MS NOW et Politico, les accusant de relayer de «fausses informations». Les cinq principales chaînes américaines avaient alors interrompu durant plusieurs jours leur participation au pool, en solidarité avec CNN.

CNN, MS NOW et Politico avaient saisi la justice, dénonçant une atteinte «directe au Premier amendement» de la Constitution américaine, qui garantit la liberté de la presse. Un juge fédéral avait ensuite annulé leur exclusion de la Maison-Blanche.

Soupçons d'entente

La porte-parole du ministère de la Justice, Emily Covington, a affirmé au New York Times que les cinq chaînes avaient «boycotté la couverture des événements de la Maison-Blanche». «Les boycotts entre concurrents commerciaux peuvent violer la loi Sherman», qui régit notamment les pratiques anticoncurrentielles aux Etats-Unis, a-t-elle ajouté.

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L'enquête suscite des critiques parmi les défenseurs de la liberté de la presse. Pour Bruce D. Brown, président du Reporters Committee for Freedom of the Press, elle «semble être un prétexte pour obtenir des informations» sur la manière dont les chaînes couvrent la Maison-Blanche.

«Les décisions que prennent les organisations de presse en matière de couverture sont protégées par le Premier amendement», a-t-il souligné. Invoquer le droit de la concurrence constitue selon lui une nouvelle tentative «d'intimider les journalistes».

Donald Trump s'en prend régulièrement aux médias dont il juge la couverture hostile, qualifiant à plusieurs reprises la presse d'"ennemie du peuple». Jeudi, CNN, MS NOW et Politico ont demandé à un juge fédéral de prolonger indéfiniment le rétablissement de leur accès à la Maison-Blanche.

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