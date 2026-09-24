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Un acte anticonstitutionnel
Un juge lève l'interdiction imposée par Trump aux médias à la Maison Blanche

Jeudi, un juge fédéral américain a levé l'interdiction imposée par Donald Trump à certains représentants des médias à la Maison Blanche. L'interdiction d'accès imposée aux journalistes de CNN, MS NOW et Politico serait probablement inconstitutionnelle.
Publié: 08:05 heures
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Un juge américain ordonne à la Maison Blanche de rouvrir son accès à CNN, MS NOW et Politico
Photo: keystone-sda.ch
AFP

Un juge fédéral américain a ordonné à la Maison Blanche de «rétablir immédiatement» son accès aux médias CNN, MS NOW et Politico, bannis par Donald Trump, dans une décision publiée dans la nuit de mercredi à jeudi et consultée par l'AFP.

Selon le juge Timothy Kelly, la suppression sans préavis des accréditations des trois médias «a probablement violé leurs droits constitutionnels» garantissant la liberté de la presse. «La 'règle générale' veut que les individus doivent être préalablement notifiés et avoir la possibilité d'être entendus avant que le gouvernement les prive d'un intérêt protégé par la Constitution», a écrit le magistrat dans son ordonnance.

Il a en conséquence arrêté que l'exécutif américain devait «rétablir et restituer immédiatement les badges d'accréditations» de leurs correspondants «jusqu'à nouvel ordre ou expiration de cette ordonnance», rendue à ce stade pour deux semaines.

Jugé anticonstitutionnel

Donald Trump avait créé la surprise en annonçant vendredi dernier bloquer «avec effet immédiat» les accès à la Maison Blanche des chaînes CNN et MS NOW et du média en ligne Politico, les accusant de relayer de «fausses informations».

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Les trois organes de presse avaient répliqué lundi en saisissant la justice contre une atteinte «directe au Premier amendement» de la Constitution américaine, garantissant la liberté de la presse, et une violation «flagrante de nos principes constitutionnels les plus fondamentaux».

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