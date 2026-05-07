Bonnie Tyler convalescente après une opération «d'urgence»

La chanteuse Bonnie Tyler, 74 ans, a subi une opération intestinale d’urgence à Faro, au Portugal, où elle possède une résidence. Son équipe annonce que l’intervention s’est bien passée et qu’elle est en convalescence.

AFP Agence France-Presse

La chanteuse britannique Bonnie Tyler, star des années 1980, a été hospitalisée en urgence au Portugal, où elle a subi une opération et se trouve actuellement en convalescence, a indiqué son entourage.

«Nous sommes vraiment désolés d'annoncer que Bonnie a été admise à l'hôpital à Faro, au Portugal, où elle possède une résidence, pour une opération intestinale d'urgence», a écrit son équipe dans un message diffusé mercredi sur le site officiel de la chanteuse, âgée de 74 ans.

Le message précise que «l'intervention s'est bien déroulée» et que l'interprète de «Total eclipse of the heart» est «maintenant en convalescence», sans donner davantage de détails sur la santé de la chanteuse.

Participante à l'Eurovision 2013

De son vrai nom Gaynor Hopkins, Bonnie Tyler est née au Pays de Galles. Elle a été révélée à la fin des années 1970 par le tube «It's a heartache», avant de devenir l'une des figures majeures des années 1980 avec des succès comme «Total eclipse of the heart» (1983) et «Holding out for a hero» (1984).

Connue pour sa voix rocailleuse et sa crinière blonde, Bonnie Tyler a porté les espoirs de son pays en 2013 au concours de l'Eurovision avec «Believe in me», où elle a fini à la 19e place. Elle a été récompensée en 2023 par le roi Charles III en étant nommée membre de l'Ordre de l'Empire britannique (MBE) pour services rendus à la musique.



