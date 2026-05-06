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15 personnes assassinées
L'accusé de l'attentat de Bondi visé par 19 nouveaux chefs d'inculpation

L'homme accusé d'avoir tué 15 personnes lors de l'attentat antisémite sur la plage de Bondi, en Australie, fait face à 19 nouvelles inculpations, selon des documents judiciaires publiés mercredi.
Publié: 07:39 heures
Naveed Akram est aussi accusé de tirs avec intention de donner la mort et d'avoir fait usage d'une arme lors de son arrestation.
Photo: Capture d'écran X
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AFP Agence France-Presse

L'homme accusé du meurtre de 15 personnes lors de l'attentat antisémite sur la plage de Bondi, en Australie, est sous le coup de 19 nouveaux chefs d'inculpation, selon des documents judiciaires diffusés mercredi. Naveed Akram est désormais aussi accusé notamment de tirs avec intention de donner la mort et d'avoir fait usage d'une arme à feu dans le but de résister à son arrestation, selon ces documents.

L'homme de 24 ans était déjà accusé de terrorisme, de meurtres, de plusieurs tentatives de meurtre et d'usage d'explosifs. Naveed Akram et son père Sajid, décédé lors de l'attaque, sont accusés d'avoir ouvert le feu lors d'une célébration de la fête juive de Hanouka le 14 décembre sur la plage de Bondi près de Sydney. Il s'agit de l'attentat la plus meurtrier en Australie depuis trois décennies.

Aucune aide extérieure

Ces nouveaux chefs d'accusation sont publiés après l'ouverture lundi d'audiences publiques dans le cadre de l'enquête portant sur cette attaque. Les conclusions de ces audiences sont attendues en décembre prochain. «La forte recrudescence de l'antisémitisme à laquelle nous assistons en Australie se retrouve dans d'autres pays occidentaux et semble clairement liée aux événements au Moyen-Orient», a déclaré la juge à la retraite Virginia Bell, qui préside la commission, dans son discours d'ouverture.

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«Il est important que les gens comprennent à quel point ces événements peuvent rapidement donner lieu à de violentes manifestations d'hostilité envers les Australiens juifs, simplement parce qu'ils sont juifs», a-t-elle ajouté sur ce sujet brûlant en Australie, sur lequel le gouvernement a été accusé d'inaction. L'avocat de Naveed Akram, qui est détenu dans une prison de haute sécurité, n'a pas encore indiqué si son client plaidera coupable ou non.

Selon les autorités, l'attentat était inspiré par l'idéologie du groupe jihadiste Etat islamique (EI) mais les deux hommes n'ont pas reçu d'aide extérieure et ne faisaient pas partie d'une organisation terroriste. Naveed Akram avait fait l'objet d'une enquête du renseignement australien en 2019 pour ses liens avec l'EI.

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