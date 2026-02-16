DE
FR

Drame de Bondi Beach
L'assaillant de l'attentat de Sydney comparait en vidéo

L’assaillant présumé de l’attentat antisémite de Bondi a comparu lundi en visioconférence. Inculpé pour terrorisme et 15 meurtres, il risque la perpétuité.
Publié: il y a 9 minutes
L'attaque terroriste avait eu lieu à la plage de Bondi, à Sydney.
Photo: DAN HIMBRECHTS
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

L'assaillant présumé de l'attentat antisémite de la plage de Bondi à Sydney en décembre a comparu pour la première fois lundi, via liaison vidéo, devant un tribunal australien, a rapporté le média public ABC. Naveed Akram et son père Sajid Akram, tué par la police lors de l'attaque, sont accusés d'avoir ouvert le feu pendant une dizaine de minutes le dimanche 14 décembre sur une foule rassemblée pour célébrer la fête juive de Hanouka, faisant 15 morts.

Naveed Akram a été inculpé de terrorisme et de 15 meurtres pour l'attaque la plus meurtrière en Australie depuis trois décennies. Il est apparu devant la cour pendant environ cinq minutes par liaison vidéo depuis la prison, selon un communiqué du tribunal et les médias locaux.

Des «conditions très pénibles»

L'audience portait principalement sur des questions techniques comme l'anonymisation de certaines victimes, ont précisé les médias locaux. Vêtu d'un pull vert, l'accusé n'a prononcé qu'un seul mot, «oui», lorsque le juge lui a demandé s'il avait entendu une discussion sur la prolongation des ordonnances de suppression des identifications.

S'exprimant à l'extérieur du tribunal, l'avocat de Naveed Akram, Ben Archbold, a déclaré que son client était détenu dans des «conditions très pénibles», rapporte ABC. Selon lui, il est encore trop tôt pour dire si l'accusé plaidera coupable. Selon les autorités, l'attentat était inspiré par l'idéologie du groupe djihadiste Etat islamique (EI) mais les deux hommes n'ont pas reçu d'aide extérieure et ne faisaient pas partie d'une organisation terroriste.

Naveed Akram avait fait l'objet d'une enquête du renseignement australien en 2019 pour ses liens avec le groupe EI. Parmi les victimes de l'attaque de décembre figuraient un survivant de l'Holocauste âgé de 87 ans, un couple qui s'était opposé à l'un des tireurs, un ingénieur français et une fillette de 10 ans.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Pour un après-ski élégant
Présenté par
Pour un après-ski élégant
Ces vins accompagnent idéalement les vacances d’hiver
Pour un après-ski élégant
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Présenté par
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Du cœur à l’ouvrage
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
L'ex-star du ski Beat Feuz évoque les moments les plus particuliers de sa carrière
Présenté par
L'ex-star du ski Beat Feuz évoque les moments les plus particuliers de sa carrière
Emotionnel, drôle et bizarre
L'ex-star du ski Beat Feuz revient sur les moments insolites de sa carrière
Qui remportera le quiz olympique?
Présenté par
Qui remportera le quiz olympique?
Testez vos connaissances
Qui remportera le quiz olympique?
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Présenté par
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Profiter, malgré le creux de janvier
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
Présenté par
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
L'histoire d'une réussite
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Présenté par
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Conseils d'un expert financier
Comment investir votre argent en 2026?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus