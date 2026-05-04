Les audiences de la commission d'enquête australienne sur l'attentat de décembre à la plage de Bondi se sont ouvertes ce lundi. L’enquête vise à comprendre les facteurs ayant conduit à l’attaque visant des familles juives sur ce site emblématique.

AFP Agence France-Presse

Les audiences publiques de la commission d'enquête australienne sur l'attentat perpétré en décembre sur la plage de Bondi se sont ouvertes lundi, avec des auditions sur l'antisémitisme. La commission royale fédérale, la plus haute instance d'enquête gouvernementale, a été mise en place pour examiner les facteurs ayant conduit à l'attaque qui a visé des familles juives sur la plage la plus célèbre d'Australie.

Le 14 décembre, un père et son fils ont ouvert le feu pendant une dizaine de minutes sur une foule rassemblée pour célébrer la fête juive de Hanouka, faisant 15 morts. L'assaillant Sajid Akram a été tué par la police tandis que son fils Naveed, 24 ans, est aujourd'hui en prison.

Des milliers de témoignages

Les audiences publiques doivent débuter par l'audition de membres de la communauté juive de Sydney qui devraient y témoigner de leur expérience de l'antisémitisme. «La forte recrudescence de l'antisémitisme à laquelle nous avons assisté en Australie se retrouve dans d'autres pays occidentaux et semble clairement liée aux événements au Moyen-Orient», a déclaré la juge à la retraite Virginia Bell, qui préside la commission, dans son discours d'ouverture.

«Il est important que les gens comprennent à quel point ces événements peuvent rapidement donner lieu à de violentes manifestations d'hostilité envers les Australiens juifs, simplement parce qu'ils sont juifs», a-t-elle ajouté. Des milliers de témoignages ont été reçus, selon Zelie Hegen, avocate qui participe aux travaux de la commission.

Elle a mentionné des chants antisémites chantés lors d'une manifestation contre la guerre à Gaza près de l'opéra de Sydney en octobre 2023, peu après l'attaque sanglante du Hamas sur Israël. Selon elle, un «été de terreur» a ensuite vu une série d'incendies criminels et de graffitis contre des synagogues et des commerces juifs à Sydney et à Melbourne. Les associations de la communauté juive ont recensé 2.062 incidents antisémites au cours de l'année suivante.