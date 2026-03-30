La police australienne a annoncé lundi avoir abattu un homme recherché depuis août 2025 pour le meurtre présumé de deux policiers. L'opération met fin à l'une des plus vastes chasses à l'homme menées dans le pays.

La police australienne abat un fugitif recherché pour le meurtre de deux policiers

La police australienne abat un fugitif recherché pour le meurtre de deux policiers

AFP Agence France-Presse

La police australienne a indiqué lundi avoir abattu un homme en fuite depuis août, soupçonné d'avoir tué deux policiers, dans le sud-est de l'Australie. «Un homme a été mortellement abattu par la police sur une propriété dans le nord-est de l'Etat de Victoria ce matin dans le cadre des opérations pour localiser Desmond Freeman», suspecté d'avoir tué deux policiers, a indiqué dans un communiqué la police de cet Etat australien, à l'issue d'une des plus importantes opérations de recherche menées dans le pays.

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Ce quinquagénaire adepte des théories du complot était recherché depuis une fusillade mortelle le 26 août lors d'une perquisition à son domicile dans la petite ville de Porepunkah, au cours de laquelle deux policiers de 59 ans et 35 ans ont été abattus. Plus de 450 policiers ont été mobilisés pour le retrouver.

Les fusillades sont rares en Australie, pays où les armes automatiques et semi-automatiques sont interdites depuis la mort de 35 personnes, en 1996, en Tasmanie. Mais le pays a connu en décembre 2025 son attaque la plus meurtrière en trois décennies, lors d'un attentat antisémite à Sydney, au cours duquel un père et son fils sont accusés d'avoir ouvert le feu sur la plage de Bondi lors d'une célébration de la fête juive de Hanouka, tuant 15 personnes.

«Citoyens souverains»

Les deux policiers tués en août dans l'Etat de Victoria, Neal Thompson et Vadim De Waart, faisaient partie d'une équipe de dix agents venus mener une perquisition chez l'homme abattu lundi. Le motif de la perquisition n'a jamais été précisé, mais ces deux policiers appartenaient à une section de la police chargée des délits et crimes à caractère sexuels et pédocriminels. Un troisième policier avait été blessé lors de la fusillade.

Les médias australiens ont décrit le suspect comme un adepte de théories du complot radicalisé, ayant fait état de sa haine envers la police et appartenant à la mouvance complotiste des «citoyens souverains», dont les membres refusent l'autorité de l'Etat et de se soumettre aux lois.

Apparue aux Etats-Unis dans les années 1970, la mouvance des «citoyens souverains» se répand aujourd'hui en ligne, notamment sur Facebook dans des groupes où se côtoient des activistes mais aussi des opportunistes cherchant par exemple un moyen de s'affranchir du règlement de certaines factures.