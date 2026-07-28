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Feu vert du Parlement
Les arnaques en ligne bientôt passibles de la peine de mort en Birmanie

Le Parlement birman a approuvé mardi un projet de loi permettant de condamner à mort les criminels liés aux arnaques en ligne. Sont notamment visés ceux qui exploitent des travailleurs forcés dans des centres.
Publié: il y a 59 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 57 minutes
Le Parlement birman a approuvé mardi le «projet de loi contre les arnaques en ligne». (Image d'archives)
Photo: AP Photo/Aung Shine Oo
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AFP Agence France-Presse

Le Parlement birman a approuvé mardi un projet de loi instaurant des sanctions allant jusqu'à la peine de mort pour les criminels employant de la main d'oeuvre forcée dans des centres d'arnaques en ligne.

Le «projet de loi contre les arnaques en ligne» a été voté après que les parlementaires ont approuvé des amendements à la suite de discussions entre les deux chambres, a annoncé en direct à la télévision le président du Parlement, Aung Lin Dwe.

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