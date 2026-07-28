AFP Agence France-Presse
Le Parlement birman a approuvé mardi un projet de loi instaurant des sanctions allant jusqu'à la peine de mort pour les criminels employant de la main d'oeuvre forcée dans des centres d'arnaques en ligne.
Le «projet de loi contre les arnaques en ligne» a été voté après que les parlementaires ont approuvé des amendements à la suite de discussions entre les deux chambres, a annoncé en direct à la télévision le président du Parlement, Aung Lin Dwe.
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